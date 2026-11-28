Bár a hazai felsőoktatásban már több intézmény kínál mesterséges intelligenciával foglalkozó mesterképzést,

önálló alapképzés eddig nem létezett.

A debreceni egyetem kezdeményezése ezt a hiányt pótolhatja, ehhez pedig a tárcavezető már alá is írta a szükséges támogató nyilatkozatot. Tanács Zoltán a lépés kapcsán hangsúlyozta, hogy

a mesterséges intelligencia a jövő egyik meghatározó technológiai területe, ezért kiemelten fontos, hogy megfelelő szakember-utánpótlást biztosítsunk.

A képzési koncepció szakmai előkészítésében a minisztérium is aktívan részt vett, így a tárca javaslatai is beépültek a programba.

A szaklétesítés engedélyezésével pedig más hazai egyetemek előtt is megnyílhat a lehetőség a képzés elindítására

– emelte ki a miniszter, aki a debreceni intézmény munkájának elismerése mellett

arra bátorította a többi hazai felsőoktatási intézményt, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez az új képzési területhez.

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