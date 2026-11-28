Tasnády Katalin, az NVVH nyomozati elnökhelyettese a Károli Gáspár Református Egyetemen tartott, Gazdasági bűnözés 2026 elnevezésű pénteki konferencián mutatta be a háromperces, általa csak "rendezői változatnak" hívott anyagot. Az elnökhelyettes előadásában elárulta, hogy
a kutatások megkezdésekor személyesen is jelen volt, és megerősítette, hogy a hatóság pontos információkat kapott a pénzek elhelyezéséről.
A november közepén lezajlott vagyonelkobzás részleteiről korábban Magyar Péter miniszterelnök számolt be a nyilvánosságnak. A nyomozók országszerte – Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében – csaptak le. A hatalmas összegű készpénzt rendkívül változatos helyeken találták meg, többek között erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban, illetve egy eldugott széfben.
A most kiszivárgott, a két héttel ezelőtti hivatalos verziónál háromszor hosszabb felvételt a konferencia egyik résztvevője rögzítette a telefonjával, majd szombaton tette közzé. A bővebb változat érdekessége, hogy feltűnik benne egy sűrűn beszékezett, láthatóan közösségi célokra kialakított helyiség is, ahol a nyomozók szintén több kartondoboznyi készpénzre bukkantak.
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