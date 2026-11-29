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Sok klímacsúcs – ahogy a klímapolitika számos más eleme is – azért működött politikai szempontból, mert a politikusok úgy ígérhették a bolygó megmentését, hogy annak költségei csak a jövőben jelentkeznek.

Nos, a jövő mostanra megérkezett – legalábbis Európa nagy részén. Magyarország szerencsés helyzetben van, hiszen az országban olcsóbb az áram, mint az uniós országok többségében. Az EU egészében azonban a háztartások és az ipari fogyasztók együttesen kilowattóránként mintegy 87 forintot fizetnek az áramért, ami körülbelül kétszerese az amerikai, és csaknem háromszorosa a kínai árszintnek.

A klímacsúcsok sem igazán hozták meg a várt eredményeket. A 2021-es glasgow-i találkozón a világ vezetői vállalást tettek a szénfelhasználás fokozatos visszaszorítására. Azóta azonban

a globális szénfelhasználás mértéke minden egyes évben új rekordot döntött.

Még a Párizsi Megállapodás is – ha valamennyi vállalását maradéktalanul teljesítenék – mindössze a 1,5 Celsius-fokos felmelegedési küszöb betartásához szükséges kibocsátáscsökkentés 1 százalékát biztosítaná.

Ironikus, hogy Magyarország és Európa többi része éppen a fosszilis tüzelőanyagok kivezetésének szükségességéről oktatja a világot, miközben éppen ez a kérdés vezetett az antalyai tárgyalások kudarcához. Magyarország energiafelhasználásának még mindig 63 százaléka fosszilis energiahordozókból származik, az Európai Unióban pedig ez az arány csaknem kétharmadnyi. Az elmúlt évtized tendenciáit alapul véve 2050-ben, vagyis a nettó zéró kibocsátás elérésére vállalt céldátum évében is Magyarország az energiafelhasználásának több mint felét fosszilis energiahordozókból fogja fedezni.

Ráadásul a fejlett világ emissziója egyre kisebb súlyt képvisel a globális összkibocsátáson belül. A század hátralévő részében a kibocsátás több mint 83 százaléka az OECD-n kívüli országokból származik majd. Magyarország részesedése a globális emisszióból mindössze 0,04 százalék, míg az EU egészéé is csupán 2,8 százalék.

A klímaváltozás valós jelenség, de a jólét egyik velejárója. Az elmúlt két évszázadban az olcsó és bőségesen rendelkezésre álló energia – amelynek nagy része fosszilis energiahordozókból származott – volt a gazdasági növekedés motorja, amely emberek milliárdjait emelte ki a szegénységből. Ennek az energiafelhasználásnak a visszafogása elsősorban az európai buborékon belül talál támogatókra.

A legtöbb szegényebb ország azonban nem akarja átvenni Európa magas energiaköltségekkel járó modelljét vagy Magyarország növekvő államadósságát. Inkább Kína példáját követnék, és jóval több energiát szeretnének felhasználni, elsősorban fosszilis energiahordozókra támaszkodva. A kibocsátásuk visszafogásáért cserébe pénzügyi támogatást várnak. A fejlett országok 2009-ben évi 100 milliárd dollár többletforrást ígértek, ám ezt az összeget nagyrészt csak átnevezett segélyek és hitelek formájában biztosították. 2024-ben már 300 milliárd dolláros támogatási vállalást tettek, és 1300 milliárd dolláros finanszírozási igényről is beszéltek. Ez a pénz azonban soha nem fog megérkezni.

A klímacsúcsok megközelítésének alapvető problémája, hogy a kibocsátások gyors csökkentése többe kerül, mint amekkora klímavédelmi hasznot eredményez. A nettó zéró kibocsátás 2050-ig történő globális elérése 81 ezer billió forintba kerülne, miközben minden befektetett 1000 forint mindössze 90 forintnyi klímavédelmi hasznot hozna. Magyarország esetében a 2050-es nettó zéró emissziós cél elérése 18 ezer milliárd forintos költséggel járna, és az évszázad végéig mindössze 0,0003 Celsius-fokkal mérsékelné a globális felmelegedést. Még ha az Európai Unió egésze el is érné a nettó zéró kibocsátást, 1600 billió forintot kellene erre fordítania, miközben 2100-ra kevesebb mint 0,03 Celsius-fokkal csökkenne a Föld átlaghőmérséklete.

A COP-folyamat valószínűleg még sokáig döcög majd tovább, jelenlegi formájában azonban nem lenne szabad folytatódnia.

A mostani klímacsúcs kudarca után végre feltehetjük a kérdést: mi az, ami valóban működik?

Először is innovációval kell kezelni a klímaváltozást. A kibocsátáscsökkentésre csak úgy lehet rávenni minden országot, ha a zöld energia olcsóbbá válik a fosszilis energiahordozóknál. Ehhez nem még több, időszakosan rendelkezésre álló nap- és szélenergia támogatására van szükség, hanem hatékonyabb, folyamatos energiatermelést biztosító technológiák kifejlesztésére, például olcsó negyedik generációs atomreaktorokra. Ha ezek jelentenék a legolcsóbb megoldást, minden ország átállna azokra, nem csupán néhány gazdag, jó szándékú állam, amelyek egyelőre csak mérsékelt kibocsátáscsökkentést érnek el. A zöld energiát elősegítő kutatás-fejlesztés a leghatékonyabb hosszú távú klímapolitikai eszköz.

Tavaly az EU mintegy 145 ezer milliárd forintot fordított a zöld átállásra, miközben mindössze körülbelül 3700 milliárd forintot, vagyis a teljes összeg 2,6 százalékát költötte olyan kutatás-fejlesztésre, amely a zöld energia olcsóbbá tételét célozta. Európa a pazarló zöld kiadások visszafogásával akár a négyszeresére, évi 13 ezer milliárd forintra növelhetné az innovációra fordított forrásokat úgy, hogy közben még pénzt is megtakarítana. Magyarország évente mindössze 2,7 milliárd forintot költ a zöld energia terén kutatás-fejlesztésre, ami a GDP 0,003 százalékának felel meg. Az ajánlott 0,2 százalékos arány eléréséhez évente mintegy 163 milliárd forintot kellene erre a célra fordítania.

Másodszor, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni sérülékenységet kell csökkenteni. Az olyan egyszerű alkalmazkodási intézkedések, mint a korai előrejelző rendszerek kiépítése, a légkondicionálók használatának kiterjesztése, az árvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése vagy az ellenállóbb növényfajták termesztése, valóban hatékonyak. Az emisszió alakulásától függetlenül mérséklik a klímaváltozás okozta károk jó részét, és jóval nagyobb megtérülést kínálnak, mint a kibocsátáscsökkentés.

A legtöbb ember azért van kitéve fokozottan a klímaváltozás veszélyeinek, mert szegénységben él. A gazdasági fejlődés javítja az egészségi állapotukat, hozzájárul a megfelelőbb táplálkozáshoz és az iskolázottságuk fokozásához, ami önmagában is jelentős előrelépés. Emellett azonban ellenállóbbá is teszi őket a klímaváltozás bármilyen következményével szemben. Nem szegényebbé, hanem gazdagabbá kell tennünk a világot.

A korábbi klímapolitikai konszenzus mára szertefoszlott: az a meggyőződés, hogy a fejlett országok szegényebbé tehetik magukat, és a világ többi része majd követi a példájukat.

Az idei klímacsúcs kudarcának Európa klímapolitikai erényfitogtatásának végét kellene jelentenie, és a klímapolitikai realizmust kellene elkezdeni: az innovációt, az alkalmazkodást és a gazdasági növekedést.

Bjorn Lomborg

A Copenhagen Consensus Center think tank elnöke, amely több száz közgazdásszal (köztük hét Nobel-díjassal) együttműködve a világ fő kihívásaira (kezdve a betegségek, az éhezés felszámolásától az oktatásig, a klímaváltozásig), lényegében az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítására megoldási javaslatokat dolgozott ki. A Stanford Egyetem Hoover Intézetének vendégkutatója. Elemzései, publicisztikái jellemzően a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a globális fenntartható fejlődési célok elérésének kérdését járják körül

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