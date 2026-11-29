Bár az influenzajárvány jellemzően csak januárban vagy februárban kezdődik, a kórokozó terjedése már ezt megelőzően is intenzívebbé válhat. A kormányzati tájékoztatásban hangsúlyozzák, hogy "a veszélyeztetett csoportok – például a 60 évnél idősebbek, a várandós és szoptató édesanyák, a krónikus betegséggel élők – esetében az oltás a leghatékonyabb eszköz arra, hogy megelőzzük a betegség súlyos szövődményeit".

A megfelelő védettség időben történő kialakulása érdekében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) arra kéri az érintetteket, hogy

még november végéig oltassák be magukat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images