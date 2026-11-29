Pontosítja a rugalmas hálózati csatlakozás feltételeit és díjfizetési szabályait a MEKH két új rendelete, amelyek januárban lépnek hatályba. A már korábban is alkalmazott megoldás lehetővé teszi, hogy egy beruházó a hálózathasználat korlátozását vállalva csatlakozzon. Az új rendelkezések azt rendezik, milyen feltételekkel lehet átmeneti vagy tartós ez a megállapodás, és mikor kell fizetni a korlátozott hozzáférés későbbi bővítéséért.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) november 27-én megjelent két rendelete egy gyakorlati problémára nyújt megoldást: mit lehet tenni akkor, ha egy beruházó már elindítaná az üzemét vagy erőművét, de a villamosenergia-hálózat még nem tudja biztosítani a teljes igényelt kapacitást. A rugalmas hálózati csatlakozás nem új lehetőség, a hazai elosztók már a 2010-es évek eleje óta alkalmaznak hasonló megoldásokat, elsősorban az erőművi csatlakozásoknál. A most megjelent rendeletek tehát nem egy új konstrukciót vezetnek be, hanem a már létező gyakorlat szabályait pontosítják.

A szabályozás lényege, hogy ilyen esetekben nem kell akár éveket várnia a vállalkozásnak a csatlakozásra (vagy bővítésre), hanem

korlátozott használat mellett már korábban megoldható a csatlakozás/bővítés.

A hálózat üzemeltetője akkor tehet ilyen ajánlatot, ha szükséges a hálózatfejlesztés, és a garantált teljesítményt biztosító csatlakozás megvalósítására adott határidő meghaladja a 12 hónapot. (A megfogalmazás szerint a hálózatüzemeltető ajánlatot tehet, vagyis a több mint egyéves várakozás nem jelent automatikus jogosultságot a gyorsított csatlakozásra.)

A példa kedvéért tegyük fel, hogy egy vállalkozás működéséhez 100 kilowatt teljesítményt kér, de ezt csak két év múlva tudná teljes egészében biztosítani a hálózatüzemeltető. A rendelet szerinti rugalmas megállapodás azonban lehetővé tenné, hogy ne kelljen két évet várnia, hanem a fejlesztések elvégzéséig legfeljebb 60 kilowattos teljesítményen tudna üzemelni. A vállalkozás így a gépek egy részét már használhatná, miközben a teljes üzem elindításához (100 kilowattos teljesítményhez) meg kellene várnia a két évet. Egy termelőnél ugyanez a hálózatba betáplálható villamosenergia-mennyiségi korlátozását jelentheti.

A rendelet két rugalmas csatlakozási lehetőséget különböztet meg:

Az átmenetileg rugalmas csatlakozás a szükséges hálózatfejlesztés elkészültéig biztosíthat korlátozott hozzáférést. Ekkor a díjakat úgy kell megfizetni, mintha az igényelt teljesítmény garantált lenne, a rugalmas csatlakozás létesítése pedig részteljesítésnek számít. Amikor a teljesítmény később garantálttá válik, ezért az áttérésért már nem kell újabb csatlakozási díjat fizetni.

a szükséges hálózatfejlesztés elkészültéig biztosíthat korlátozott hozzáférést. Ekkor a díjakat úgy kell megfizetni, mintha az igényelt teljesítmény garantált lenne, a rugalmas csatlakozás létesítése pedig részteljesítésnek számít. Amikor a teljesítmény később garantálttá válik, ezért az áttérésért már nem kell újabb csatlakozási díjat fizetni. A tartósan rugalmas csatlakozásnál a korlátozott rendelkezésre állás határozatlan időre szól. Ilyenkor az igényelt rugalmas teljesítmény alapján kell meghatározni a díjat. Ha az ügyfél később nagyobb rendelkezésre állást vagy garantált hozzáférést kér, újabb fizetési kötelezettség keletkezhet.

A rugalmas csatlakozás tehát lehetővé teszi, hogy

egyes beruházások előbb induljanak el, és a már meglévő hálózatot jobban kihasználják.

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