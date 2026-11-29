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A Szigetszentmiklós és Szigethalom közötti átjáró jelenleg komoly szűk keresztmetszetet jelent mind a közúti, mind a kötöttpályás közlekedésben. Bár az idén nyáron elvégzett felújításnak köszönhetően megszűnt a szerelvényekre korábban érvényes, 30 kilométer/órás sebességkorlátozás,

a sorompók lezárása miatti rendszeres forgalmi dugók végleges felszámolásához különszintű keresztezés kialakítására van szükség

– emelte ki Vitézy.

A H6-os, vagyis a ráckevei HÉV korszerűsítésének előkészítését korábban négy évre leállították, és idén márciusban a tervezési szerződést is felbontották. A projekt jövőjével kapcsolatban Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy "most ezt a régóta halogatott fejlesztést is újraindítjuk a hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően, a HÉV-pálya megújításával és a kapcsolódó közúti beruházásokkal együtt."

A beruházás során a vágányok felett átívelő új felüljáró mellett szervizutakat és körforgalmú csomópontokat is kialakítanak a környező utcák biztonságosabb és rendezettebb forgalomlevezetése érdekében. A projektet összehangolják a Szigetszentmiklós-Gyártelep térségébe tervezett új közlekedési csomóponttal is, ahol P+R parkolót létesítenek, akadálymentesítik a megállóhelyeket, valamint egyszerűsítik az átszállást a HÉV és az autóbuszok között.

A fejlesztés célja a közúti torlódások csökkentése mellett a HÉV-közlekedés megbízhatóságának, valamint a térség közlekedésbiztonságának növelése. A megvalósítás ütemezéséről a miniszter kiemelte, hogy "az új közúti felüljáró létesítéséhez az engedélyek rendelkezésre állnak, a kivitelező közbeszerzésen történő kiválasztását követően 2028-ban indulhat meg a kivitelezés."

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter