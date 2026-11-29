Hétfőn továbbra is főként az ország délnyugati felében fordulhatnak elő felhős tájak, északkeleten viszont nagyrészt napos, gyengén felhős időre van kilátás. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol szállingózhat a hó. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de Sopronnál a délies szél olykor megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 Celsius-fok között alakul.
Kedden többnyire borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható, kisebb körzetekben lehet kevésbé felhős idő némi napsütéssel. A ködös részeken ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet reggel általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között lesz, de a kevésbé felhős, hóval borított helyeken mínusz 10 fok alá süllyedhet. Kora délután mínusz 3 és plusz 2 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Szerdán és csütörtökön is túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, helyenként előfordulhat ónos szitálás, hószállingózás. A légmozgás mérsékelt marad. Szerdán a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet zömmel mínusz 8 és mínusz 2, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul. Csütörtökön a minimum jobbára mínusz 7 és mínusz 2, a maximum mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul.
Pénteken többnyire erősen felhős, borult, helyenként tartósan párás, ködös idő várható.
Helyenként előfordulhat szitálás, ónos szitálás, hószállingózás.
Az északi szél néhol megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 2, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között valószínű.
Szombaton és vasárnap egyaránt lesznek borult, párás, ködös, illetve kevésbé felhős, napos tájak. A ködös tájakon előfordulhat szitálás, ónos szitálás, hószállingózás. Szombaton az északi, északkeleti szél helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 2, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul. Vasárnap a légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 2, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között lesz.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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