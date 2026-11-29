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Az emlékezetes augusztusi vesszőfutása óta eltelt időszakban sem alakult zavartalanul a Paksi Atomerőmű energiatermelése. Az ősz folyamán a Duna alacsony vízállása miatt már nem, de egyéb okok miatt számos alkalommal csökkentették az erőmű termelését, amely így közel két hónapja változó mértékben, de jelentősen elmarad a 2000 MW körüli névleges teljesítményétől. Az események hatására az atomerőmű összesített havi termelése októberben ismét 1000 GWh (1 terawattóra - TWh) alá süllyedhetett, amire augusztust leszámítva más hónapban még nem került sor idén; a statisztikák várhatóan a gázalapú áramtermelés és az áramimport emelkedését mutatják majd havi összevetésben.

A magyar atomerőmű négy blokkja augusztus 26-án este érte el ismét nagyjából 2000 megawattos (MW) névleges teljesítményét, miután a hónap jelentős részében az erőművet hűtő Duna alacsony vízállása miatt drasztikusan vissza kellett fogni a termelését, és a fenékküszöb megépítéséig a kényszerű teljes leállítás sem volt kizárható.

A paksi energiakrízis néven az ország nagy része által a miniszterelnök közvetítésében végigkövetett események után

körülbelül 3 hétig többé-kevésbé teljes gőzzel működtek a reaktorok, noha ez idő alatt is több kisebb, úgynevezett menetrendesített vagy tercier szabályozás szerinti leterhelés csökkentette átmenetileg az atomenergia-termelést.

A menetrendesített leterhelés a villamosenergia-kereskedelemben - általában az alacsony energiaárak miatt - nem értékesíthető energiamennyiség miatti teljesítménycsökkentés, míg a tercier szabályozás a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartása miatti teljesítménycsökkentést takar.

Augusztus 30-án egy 104 MW-os, majd

szeptember 6-án pedig egy 69 MW-os, egyaránt néhány órás időtartamú menetrendesített leterhelés történt.

Bár a jelek szerint nem járt a termelés csökkenésével, de a két fenti történés közötti időben, szeptember 3-án sor került egy másik eseményre is. Ekkor, az atomerőmű későbbi tájékoztatása szerint a 3. blokk névleges teljesítményen történő üzemeltetése során a „szabályozó- és biztonságvédelmi rúd leesése” jelre 4-es fokozatú üzemzavari védelmi működés történt, amely rendben lefutott. (A paraméterek stabilizálását követő ellenőrzés feltárta, hogy valós szabályozórúd-leesés nem történt, a téves védelmi jelet egy meghibásodott elektronikai eszköz okozta, amelynek cseréjét a személyzet elvégezte.)

A villamosenergia-termelésre gyakorolt hatásait tekintve az előbbieknél jóval komolyabb változást jelentett a 4. blokk tervezett főjavítása, amelyhez kapcsolódóan az üzemeltető személyzet szeptember 18-án 0 órától teljesen leállította a blokkot, ezzel mintegy 500 MW-tal csökkentve az atomerőmű termelését.

Nem sokkal később, szeptember 20-án aztán a 2. blokkot is le kellett terhelni 150 MW-tal gépészeti berendezés meghibásodása miatt, ez a teljesítménycsökkentés azonban mindössze alig több mint egy napig tartott, mielőtt szeptember 27-én újabb, néhány órás menetrendesített leterhelés történt 92 MW-os volumenben.

Néhány hét (üzemi-) eseménytelenségét követően október 16-án aztán az atomerőmű 2. blokkját is leterhelték 50%-kal a tervezett, főjavításhoz kapcsolódó karbantartási feladatok miatt. Újabb pár napot követően október 21-én reggel generátor védelmi működés miatt kiesett az 1. blokk egyik turbinagenerátor gépegysége, aminek következtében a blokk termelése 50%-kal visszaesett a névleges teljesítményhez képest, az erőmű szakemberei azonban már estére elhárították a hibát.

Még október utolsó napjaiban, 28-án aztán teljesen leállították a 16-a óta 50%-on üzemelő 2. blokkot, ugyancsak a főjavítás miatt.

Az atomerőmű Zrt. 4. blokkját a sikeres főjavítást követően november 1-jén terhelték fel, így az egység termelése ismét elérte a névleges teljesítményt.

November 3-án aztán újból egy bő félnapos, 100 MW-os menetrendesített leterhelés csökkentette a hazai nukleárisenergia-termelést. Majd november 7-én reggel 8 órától az atomerőmű 4. blokkján a rendszerirányítóval (MAVIR) egyeztetett teherledobási próbákat hajtottak végre, melyek során a blokk átmenetileg teljes leterhelésre is került, mielőtt az esti órákban ismét elérte a névleges teljesítményt.

Végül, a cikkünk írásáig bekövetkezett utolsó paksi esemény az volt, hogy november 10-én délelőtt, szintén a frissen karbantartott 4. blokkon a turbinaszabályozó próbáját hajtották végre, amely 160 MW teljesítménycsökkentéssel járt együtt.

A Paksi Atomerőmű termelésének változásai nyomon követhetőek a MAVIR grafikonján, amely a forrástípusokat megkülönböztetve mutatja be a magyarországi erőművi termelés összetételét. A grafikon legalsó kék sávja jelzi a hazai atomenergia-termelés alakulását.

A diagramon jól látszik, hogy az atomerőmű pillanatnyi termelése szeptember 18-a óta, vagyis közel két hónapja változó mértékben, de jelentősen elmarad a 2000 MW körüli névleges teljesítményétől.

Az események hatásai a havi villamosenergia-ellátási adatokban is tetten érhetőek.

Ezek szerint az augusztusi 579,1 gigawattórás (GWh), 40% alatti kihasználtságot jelölő paksi termelés csak a hazai havi áramigény 14,2%-át fedezte, szemben a 30% körüli, valamivel e fölötti átlaggal. Erről a példátlanul alacsony szintről szeptemberre 1270,3 GWh-ra nőtt az atomerőmű termelése - ez már a 90% körüli éves átlagot közelítő kihasználtságot jelent, és már a havi bruttó villamosenergia-felhasználás harmadát (33,3%) volt képes fedezni.

Noha az októberi értékeket a MAVIR még nem publikálta, az EMBER nevű think tank adatbázisában erre vonatkozóan szereplő számok alapján

ismét jelentős visszaesés történhetett a magyar atomerőmű havi termelésében, ami a számos üzemi esemény fényében nem meglepő fejlemény

– e szerint a Paksi Atomerőmű összesített havi termelése októberben ismét 1000 GWh (1 terawattóra - TWh) alá, 960 GWh-ra süllyedhetett, amire augusztust leszámítva más hónapban még nem került sor idén.

Bár októberben a hazai naperőművek kihasználtsága az évnek ebben a szakában szokatlanul jelentősnek számító besugárzás miatt rendkívül magas lehetett, ez önmagában nem lehetett elegendő a kieső nukleáris energia által az ellátásban okozott hiány betöltésére, ezért

az októberi statisztikák várhatóan a gázalapú áramtermelés és az áramimport emelkedését mutatják majd havi összevetésben.

A paksi és más források termelésének gyengülése októberben a nagykereskedelmi piaci villamosenergia-árak megugrását is eredményezte; az erőművi karbantartások és leállások, a gyenge vízerőművi termelés, a hideg és a visszaeső ukrán export egyszerre szűkítette a kínálatot a régióban, ami hozzájárult a többéves csúcsot jelölő magas árakhoz. A fenti tényezők hatására a magyar áramtőzsde (HUPX) másnapi piacán októberben több alkalommal 500 euró/MWh fölötti zsinóráramár alakult ki. A magas gázárak, valamint a hideg idő miatti masszív áramigény által is erősített árfelhajtó hatás novemberre sem fulladt ki, és az európai piacok közül továbbra is Magyarországon az egyik legdrágább a villamos energia.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss DÃ¡niel