Parlamenti választást tartanak Spanyolországban, ahol 38,6 millió szavazásra jogosult állampolgár dönt az alsóház 350 és a felsőház 208 képviselői helyéről. Az urnák este nyolckor zárnak, az előzetes eredményeket a belügyminisztérium fél tizenegyre ígéri. A közvélemény-kutatások többsége a konzervatív Néppárt győzelmét jósolja, a kormányzó szocialisták a második, a szélsőjobboldali Vox a harmadik helyre számíthat. Mivel a jobboldali pártok tömbje többséget szerezhet, a sajtó és a szakértők már a Néppárt és a Vox lehetséges koalíciójáról beszélnek. Az új parlament várhatóan december 23-án ül össze, ezt követően a spanyol király egyeztetést kezd a pártokkal a kormányalakításról.

Az MTI beszámolója alapján 38,6 millió szavazásra jogosult spanyol állampolgár 350 alsóházi és 208 felsőházi parlamenti képviselői hely sorsáról dönt. A választók több mint 22 ezer helyszínen voksolhatnak az ország 8131 településén és városában este nyolc óráig. A külföldön és a levélben szavazók voksolása már csütörtökön befejeződött. A spanyol külképviseleti névjegyzékben 2,7 millió szerepeltek, a levélszavazásra, 1,1 millióan jelentkeztek. A választások zavartalanságára több mint 100 ezer rendfenntartó vigyáz országszerte.

Az előzetes eredmények ismertetését este fél tizenegyre jelezte a szavazás lebonyolításáért felelős belügyminisztérium.

Az urnazárást követően a spanyol közszolgálati televízió (TVE) választási felmérést tesz közzé, amelyet a kampány utolsó napjaiban készítettek a közvélemény-kutatók. A spanyol választási törvény előírása alapján közvélemény-kutatást utoljára hétfőn lehetett nyilvánosságra hozni. A felmérések nagy többsége a konzervatív Néppárt (PP) választási győzelmét jelezte előre, a második helyre várják a jelenleg kisebbségi koalícióban kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspártot (PSOE), harmadik lehet a Vox szélsőjobboldali párt. A negyedik legtöbb szavazattal kerülhet a törvényhozásba az újonnan alakult Széles Front (Frente Amplio) nevű párttömörülés, összefogva a többi közt azokat a baloldali, szélsőbaloldali pártokat, amelyek csoportja eddig Sumar néven a kormány kisebbik koalíciós tagja volt.

A közvélemény-kutatások szerint a törvényhozásban a jobboldali pártok tömbje kerülhet többségbe,



ezért a spanyol sajtó és a választási szakértők is a Néppárt és Vox lehetséges koalícióját emlegetik. A két párt nem tett ilyen bejelentést, de a választások előtt megállapodtak a felsőházi képviselő-jelöltjeik összehangolásáról. A választások után várhatóan december 23-án tartja alakuló ülését az új parlament, amelyet követően a spanyol király konzultációs kört nyit a pártokkal a kormányalakításról.

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