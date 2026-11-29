Hattmannsdorfer és Schultz 26 osztrák cég - köztük az Erste Bank, Gebrüder Weiss, OMV, Österreichische Post, Porr, RBI, Siemens Healthineers, Spar és a Vienna Insurance Group - képviselőivel utazik december 1-jén Magyarországra. A bécsi tárca felhívta a figyelmet, hogy az EU korábban blokkolt uniós forrásokat szabadít fel Magyarország számára, ami új távlatokat nyithat az osztrák gazdaságnak.
A tárgyalások középpontjában az új üzleti lehetőségek, a tisztességes versenyfeltételek és a kétoldalú gazdasági kapcsolatok további elmélyítése áll.
"Májusban politikai síkon megnyitottuk az ajtókat, most pedig szeretnénk ezeket a vállalkozásaink számára használni is" - idézte a szaktárca Hattmannsdorfert. "Magyarország nemcsak szomszédunk, hanem több mint 7 milliárd eurós exportvolumennel hetedik legfőbb exportpiacunk is. Ugyanakkor pedig Ausztria Németországot követően a második legnagyobb közvetlen befektető Magyarországon" - tette hozzá.
"A budapesti megbeszéléseken új üzleti lehetőségeket szeretnénk biztosítani vállalkozásainknak, le akarjuk bontani a meglévő akadályokat és a konkrét kérdéseket a politikai döntéshozókkal megvitatni" - fűzte hozzá Schultz, a WKÖ elnöke.
Magyarország várakozása szerint felszabadítják az eddig befagyasztott több mint 16 milliárd euró összegű uniós forrást. Ebből körülbelül 10 milliárd euró az európai helyreállítási alapból származik. További források a kohéziós politikára, valamint a védelmi és biztonsági területre vonatkoznak. Bécs meglátása szerint ebből az osztrák export is profitálhat. Az osztrák gazdasági minisztérium és a WKÖ elsősorban az infrastruktúra és a közlekedés, az energia- és környezetvédelmi technológiák, az egészségügy, valamint a digitalizáció területén lát új üzleti lehetőségeket.
Az utóbbi évben Ausztria Magyarországba irányuló exportja 2,3 százalékkal nőtt, és meghaladta a 7 milliárd eurót. Körülbelül 1400 osztrák leányvállalat működik Magyarországon, amelyek mintegy 70 ezer embert foglalkoztatnak.
Címlapkép forrása: Portfolio
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