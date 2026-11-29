Advent első vasárnapján meggyújtották a fényeket az ország karácsonyfáján a Parlament előtti Kossuth Lajos téren - erről a miniszterelnök számolt be a Facebook-oldalán.

Magyar Péter ismertette: a 24 éves, 16 méter magas jegenyefenyőt a péceli Varmuzsa Péter és családja ajánlotta fel. Mint írta, Varmuzsa Péterék 24 évvel ezelőtt a fiuktól kapták a fenyőcsemetét, amelyet azóta nagy szeretettel gondoztak.

A miniszterelnök bejegyzésében megköszönte a felajánlást, és mindenkinek szép adventet kívánt.

Az Országgyűlés Sajtóirodája korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy idén tíz felajánlás közül választotta ki az Országgyűlés Hivatala az ország karácsonyfáját.

A jegenyefenyő átmérője az alsó ágaknál mintegy hat méter. A fát november 22-én a fővárosi hivatásos tűzoltók vágták ki, szállításáról a Magyar Honvédség gondoskodott.

Felkapcsolták az ünnepi fényeket és meggyújtották az első adventi gyertyát vasárnap a budapesti Szent István-bazilikánál is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert