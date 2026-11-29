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2025-ben 104 állami szektorhoz köthető kiberincidens járt szolgáltatáskieséssel, szemben az előző évi 72-vel – tudta meg a Portfolio. A kezelt incidensek csaknem fele kritikus infrastruktúrát üzemeltető szervezetet érintett, zsarolóvírusos esetből viszont csak kettő szerepel a tavalyi nyilvántartásban. Ez utóbbit mindkét a Portfolio által megkérdezett szakértő alacsonynak tartja.

Egy év alatt csaknem másfélszeresére nőtt a szolgáltatáskieséssel járó, állami szektorhoz köthető kiberbiztonsági incidensek száma. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) a Portfolio adatigénylésére azt közölte: 2024-ben 72, 2025-ben 104 ilyen esetet kezeltek. A tavalyi év egészére elosztva átlagosan három és fél napra jutott egy kieséssel járó incidens.

Azt, hogy egy-egy fennakadás meddig tartott és hány felhasználót érintett, a megküldött adatsor nem részletezte.

A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet incidenskezelő központjának nyilvántartásában 2024-re összesen 764, 2025-re 948 állami szektorhoz köthető eset szerepel. Ez 24,1 százalékos növekedés, miközben a kieséssel járó incidensek száma ennél gyorsabban, 44,4 százalékkal emelkedett.

Krasznay Csaba kiberbiztonsági szakértő először azt emelte ki, örül az adatok kiadásának. Mint a Portfolio-nak elmondta, korábban egy kutatótársával hozzájutottak incidensadatokhoz, de a pontos számokat nem, csak az arányokat publikálhatták. A most közölt esetszámok nagyságrendjét a korábbi évekhez illeszkedőnek tartja.

A teljes magyar állami szektorhoz viszonyítva a napi két-három kezelt incidens nem tűnik soknak – vélekedett Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértő az adatok megismerése után. A 2025-ös adat napi átlagban mintegy 2,6 esetnek felel meg.

Nem minden támadásból lesz nyilvántartott incidens

– hangsúlyozta a Portfolio-nak a szakértő.

Az NBSZ válasza kezelt incidenseket összesít, nem az állami rendszereket érő összes támadást. Az érintettek között mindenesetre komoly súllyal szerepelnek a kritikus infrastruktúrát üzemeltető szervezetek: 2025-ben 458 eset kapcsolódott hozzájuk, ami az összes kezelt incidens 48,3 százaléka. A 2026-os részidőszakban 46,9 százalék volt az arány.

Az állami szektorhoz köthető kezelt incidensek, 2024–2026 Mutató 2024 2025 2026 – részév* Kezelt, állami szektorhoz köthető incidens 764 948 642 Ebből kritikus infrastruktúrát üzemeltető szervezetet érintő Nincs külön adat 458 301 Szolgáltatáskieséssel járó incidens 72 104 78 Zsarolóvírusos incidens 4 2 4 Forrás: NBSZ. A 2026-os adatok pontos zárónapját a válasz nem jelöli meg.

A zsarolóvírusos incidensek száma figyelemre méltó mindkét szakértő szerint. A nyilvántartásban 2024-ben négy, 2025-ben kettő, a 2026-os részidőszakra négy ilyen eset szerepel.

Frész ezt feltűnően alacsonynak nevezte, és indokoltnak tartaná az adatgyűjtési módszertan vizsgálatát. Krasznay szerint is biztosan több zsarolóvírusos eset történik a bejelentetteknél.

Krasznay általánosságban is alacsonynak tartja a bejelentési hajlandóságot. Mint mondta, az érintett szervezetek vezetése sokszor inkább titokban tartaná a történteket. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a ténylegesen bekövetkező incidensek egy része nem éri el a kötelező bejelentés küszöbét.

Az incidensek következményeivel kapcsolatban az NBSZ arról tájékoztatta a Portfolio-t, hogy a végleges adatvesztéssel járó esetekről nem vezetnek külön statisztikát, a szakszolgálat szerint azonban az érintett szervezetek mentési eljárásainak köszönhetően ilyen esetek csak nagyon ritkán fordulnak elő.

Az adatszivárgásokról sem tudtak megbízható esetszámot közölni. Indoklásuk szerint a felderítés során előkerülő információkról sokszor nem állapítható meg biztosan, hogy az adott rendszert ért incidensből származnak-e. A támadói infrastruktúra felé irányuló, gyakran titkosított kommunikációról pedig nem mindig dönthető el, hogy tényleges adatszivárgást tartalmaz-e.

Arról sem kaptunk adatot, mennyit fordít vagy biztosít támogatásként az állam a védelmi rendszerek auditálására és külső kiberbiztonsági szolgáltatásokra. Az NBSZ szerint a kért adat nem a közfeladatának ellátása során keletkezett, az állami szervek költségvetésének tervezése és kiosztása pedig nem a feladata.

Frész ezeket jelentős információhiánynak tartja. Szerinte az esetszámok mellett az érintett szervezetek számát, az incidensek súlyosságát és összehasonlítható nemzetközi adatokat is látni kellene.

Az incidensek darabszámából önmagában nem lehet megállapítani a magyar állam kiberbiztonsági felkészültségét

– fogalmazott.

Címlapkép forrása: Anna Efetova via Getty Images