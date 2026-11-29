A közelgő menetrendváltással Sopronkeresztúr irányába két új mentesítő járat áll forgalomba, amelyek 13:59-kor, illetve 18:59-kor indulnak a bécsi főpályaudvarról. Ezt kiegészítve kora hajnalban, 4:44-kor egy új vonat indul Vulkapordányból is a határ menti település felé.

Az osztrák főváros irányába szintén jelentősen javulnak az utazási feltételek. Reggel 5:41-kor egy új, gyorsított járat indul Sopronkeresztúrról, amely 7:09-re érkezik meg a bécsi főpályaudvarra. Emellett délután 15:37-kor is indul egy vonat Bécsbe, amely 17:21-re ér a célállomásra. A menetrendi bővítés részeként 16:37-kor egy új járat is közlekedik majd Sopronkeresztúrról Vulkapordányba.

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