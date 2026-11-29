A tárcavezető arra reagált, hogy a közelmúltban a személyét összefüggésbe hozták a tejipari vállalat körüli üzleti folyamatokkal. Hangsúlyozta, hogy az ezzel kapcsolatos híresztelések teljes mértékben alaptalanok.

Sem nekem, sem a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt.-nek nincs köze a Cserpes tulajdonosváltásához, a beszállítói rendszer átalakításához vagy az érintett tejtermelőkkel kialakult helyzethez

– szögezte le a miniszter.

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Bóna Szabolcs kiemelte, hogy miniszterként sem a Cserpes Sajtműhely, sem más piaci szereplők üzleti döntéseibe nem avatkozott be. Hozzátette azt is, hogy az RSZKF-fel összefüggésben a szaktárcánál kizárólag a már korábban is hatályban lévő szabályoknak és előírásoknak megfelelő intézkedések történtek.

A politikus elutasította, hogy a piaci folyamatokat politikai lejáratásra használják fel, ugyanakkor együttérzését fejezte ki a nehézségekkel küzdő gazdálkodók iránt. "Az érintett tejtermelők nehéz helyzetét megértem, és sajnálatosnak tartom, hogy a beszállítói kapcsolatok átalakítása ilyen nehézségeket okoz számukra" – fogalmazott, megjegyezve, hogy a gazdák problémái nem szolgálhatnak alapul valótlan politikai állításokhoz. A miniszter a bejegyzés végén közölte, hogy

a személyét érintő valótlan híresztelésekkel szemben megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lehoczky Péter