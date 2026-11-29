Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

AI in Business 2027 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A Nemzetközi Energiaügynökség adatközpontok áramigényének alakulását előre jelző modelljeinek legfontosabb kiindulási adata a szerverek éves globális értékesítési volumene, ezek az adatok pedig azt mutatják, hogy

az AI-al kapcsolatos feladatokat kiszolgáló, úgynevezett „gyorsított” (accelerated) szerverek állománya 2020 óta a tizennyolcszorosára nőtt.

A pontosabb adatok érdekében az IEA műholdfelvételek segítségével is nyomon követi 93 nagy, kifejezetten az AI-ra tervezett adatközpont építését.

A szervezet minap kiadott éves jelentése (World Energy Outlook 2026) az infrastruktúra gyors fejlődését mutatja: az ezekhez az adatközpontokhoz köthető becsült potenciális kapacitás mindössze 24 hónap alatt a tízszeresére nőtt, elérve a 17 gigawattot (GW), a 93 adatközpont elkészültét követően pedig ezek együttes kapacitása elérheti az 50 GW-ot.

Jelenleg világszerte az összes típusú adatközpont együttes kapacitása 120 GW, amelynek közel 80%-a Kínában, az Európai Unióban és az Egyesült Államokban található, de a kereslet immár jelentősen növekszik az olyan feltörekvő piacokon is, mint Délkelet-Ázsia. Az évtized végéig további 120 GW kapacitás épülhet ki, amelynek több mint háromnegyede AI-optimalizált szerverek energiaellátását szolgálja majd (STEPS forgatókönyv). (A jelentésben ismertetett forgatókönyvekről bővebben lásd a keretes írást.)

Az adatközpont kapacitások gyors növekedése a villamosenergia-rendszerek határait feszegeti: például Dániában, Finnországban, Észak-Virginiában és Texasban a várható kapacitás jóval nagyobb, mint a hálózataik által jelenleg elbírt teljes csúcsterhelés.

Az adatközpontok hálózati csatlakozási igényeinek növekedése jelentős reformokat tett szükségessé az érintett államok szakpolitikáiban és a szabályozásaiban. Ezek keretében olyan új szabályok születtek egyebek mellett, amelyek előnyben részesítik a megalapozottabb, hitelesebb csatlakozási kérelmeket, a saját energiaforrást biztosító megoldásokat, valamint a rugalmas működést.

A reformok ellenére számos érintett államban és régióban években mérhető a hálózati csatlakozási várakozási idő, ezért sem várható, hogy az összes tervezett kapacitás megépül.

Nem az elektromos hálózatok jelentik az egyetlen korlátot az adatközpont iparág növekedése előtt; az ellátási láncok is nehezen tartják a lépést a kereslettel, és mivel a nehézségek várhatóan a következő években is fennmaradnak, ez mérsékli az adatközpontok villamosenergia-fogyasztására vonatkozó előrejelzéseket is. Egyre hosszabb a várakozási idő az olyan kritikus fontosságú hálózati és energiatermelő berendezések esetében is, mint a transzformátorok vagy a gázturbinák, miközben az eszközök ára is emelkedik, és az informatikai szektorban is korlátozó tényezők jelentkeznek (például a memóriachipek vagy a technológia alkalmazására képes képzett munkaerő hiánya).

A mesterséges intelligencia- és adatközpont építési láz hevességét jelzi az is, hogy

napjainkra a technológiai iparág vált a megújuló energiaforrások legnagyobb vállalati beszerzőjévé.

A kereskedelmi célú adatközpontok villamosenergia-igényének közel felét világszerte megújuló energiaforrásokra vonatkozó áramvásárlási megállapodások (PPA) révén fedezik; emellett az ágazat megállapodásokat kötött kis moduláris reaktorok (SMR) fejlesztőivel, valamint geotermikus alapú villamosenergia-termelő vállalatokkal is.

Az adatközpont-boommal az energiatárolási igények is ugrásszerűen növekednek, a csúcsfogyasztási időszakok kezelése és a tartalék kapacitás biztosítása céljával.

Ahol a hálózati csatlakozás nem áll azonnal rendelkezésre, ott egyes adatközpont-üzemeltetők a helyszínen létesítendő földgázüzemű energiatermelő kapacitásokkal tervezik biztosítani működésükhöz az energiát. 2026 augusztusában az Egyesült Államokban mintegy 180 GW, Kanadában 11 GW, a világ többi részén pedig összesen 4 GW földgázüzemű kapacitást terveztek az adatközpontok ellátására, azonban a gázturbinák szállításában tapasztalható késedelmek miatt várhatóan e kapacitások nagy része csak az 2030-as években áll majd üzembe.

Jelenleg a szén- és földgázalapú villamosenergia-termelés fedezi a globális adatközponti igények összességében mintegy 60%-át,

míg a 2030-ig jelentkező kapcsolódó áramigény-növekedés nagy részét szintén a földgáz és a megújuló energiaforrások fogják kielégíteni, a helyi termelési mixek azonban régiónként jelentősen eltérnek egymástól.

Az adatközpontokat kiszolgáló szén- és földgázalapú energiatermelés növekedése következtében az ágazathoz köthető kibocsátások a várakozások szerint 70%-kal emelkednek majd 2030-ig

Közben erősödik a beruházásokkal szembeni helyi ellenállás is, melyek a területrendezéssel, a földhasználattal, valamint az adatközpontok helyi közösségekre, a villamosenergia-árakra, a környezetre és a vízfogyasztásra gyakorolt ​​lehetséges hatásaival kapcsolatos aggodalmakból erednek.

Amennyiben egy adatközpont további hálózati vagy energiatermelési beruházásokat igényel, az növelheti a többi fogyasztó számláit,

de az elemzések még nem mutatnak világos összefüggést az adatközpont-kapacitások növekedése és az áramárak emelkedése között.

Sőt, az IEA szerint a meglévő kapacitások nagyobb kihasználása és a rá eső költségek arányos viselése révén az adatközpont képes a fix költségeket a megnövekedett fogyasztáson keresztül elosztani, ezáltal akár mérsékelheti is a számlaterheket.

A hatóságok és a döntéshozók világszerte mérlegelik azokat az innovatív megoldásokat, amelyek egyrészt megvédik a fogyasztókat az áramárak hirtelen emelkedésétől, másrészt lehetővé teszik az adatközpontok számára, hogy aktívan hozzájáruljanak az elektromos hálózat rugalmasságához, biztonságához, stabilitásához és fenntarthatóságához.

A kivások mellett a AI képes optimalizálni is az energiaágazat működését azáltal, hogy hatékonyabb adatfeldolgozással és döntéstámogatással egészíti ki a meglévő folyamatokat, illetve hosszú távon felgyorsíthatja az energetikai technológiák innovációját is (lásd a fúziós energia fejlesztését - a szerk.).

Ha az AI valóban felgyorsítja a gazdasági növekedést, az növelheti az energiaigényt, jelenleg azonban a technológia által generált termelékenységnövekedés főként a nem energiaigényes ágazatokban, például a szolgáltatási szektorban jelentkezik. Ezért az IEA szerint, ha az AI a közeljövőben gazdasági fellendülést is idéz elő, valószínűtlen, hogy ez az energiaigény arányos növekedésével járna.

Forgatókönyvek az energiajövőre



A közel-keleti konfliktus, illetve a hormuzi krízis és az ennek hatására az olaj- és gázpiacon kialakult helyzet világszerte új szakpolitikai és piaci válaszlépésekre sarkallja a szereplőket. Ezért idei jelentésében az IEA kidolgozott egy, a kiegészítő válaszlépések lehetőségeit és potenciális következményeit vizsgáló új forgatókönyvet is (ARC - Additional Response Case), amely olyan kínálati és keresleti oldali intézkedéseken alapul, amelyeket a kormányok már fontolgatnak, de egyelőre hivatalos szakpolitikai javaslatok nem születtek belőlük. A jelentés egy másik új forgatókönyvet is bevezet, amely azt vizsgálja, képes lenne-e a világ boldogulni a szoroson keresztüli tranzit nélkül (Low Hormuz Case – LHC).



Mindemellett az idei World Energy Outlookban az Energiaügynökség a régebben bevezetett forgatókönyvek mentén is vizsgálja az energiatrendek várható alakulását; ezek a szcenáriók a jelenlegi (CPS) és bejelentett (STEPS) energiapolitikai kereteken és szabályozásokon alapulnak, valamint egy olyan utat vázolnak fel, amely révén az üvegházgáz-kibocsátás az évszázad közepére nettó nullára csökkenthető (NZE forgatókönyv) a globális felmelegedés mértékének az évszázad végéig 1,5 Celsius-fokra történő korlátozásának érdekében.

Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images