A Bodrog vízszintemelkedését kihasználva megkezdték a Bodrogzug ökológiai vízpótlását, így az ártér jelentős része újra vízhez jut - közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.

Gajdos László azt írta, hogy a Tisza és a Bodrog által közrefogott, mintegy tízezer hektárnyi nyílt ártérrel rendelkező Bodrogzug Magyarország egyik legkülönlegesebb vizes élőhelye, amelynek holtágai, morotvái, mocsarai és mocsárrétjei számos növény- és állatfajnak adnak otthont. A terület a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet részeként természetvédelmi oltalom alatt áll, és a nemzetközi ramsari egyezmény is védi - fűzte hozzá.

Az elmúlt időszak súlyos aszálya miatt szeptemberre az ártéren található 25-30 kisebb-nagyobb tó és holtág szinte teljesen kiszáradt, egyedül a Fekete-tóban maradt víz - ismertette a miniszter.

Tájékoztatása szerint a Bodrogzugi I-es és II-es csatornából, valamint a Bonyika-csatornából gravitációs úton vezetik ki a folyó vizét az ártérre.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenleg is zajló vízpótlással javítják a különleges ártéri élőhelyek vízháztartását és hozzájárulnak a térség természeti értékeinek megőrzéséhez.

A rendkívüli nyári szárazság a vízügyi szakembereket vízvisszatartást szolgáló intézkedésekre késztette. A lehullott csapadékkal és a vízfolyásokkal érkező többletvíz megállítása, illetve elfolyásának lassítása érdekében számos beavatkozást hajtottak végre, illetve végeznek jelenleg is - közölték korábban a vízügyi igazgatóságok az MTI érdeklődésére. Egyebek mellett lezárt zsilipekkel, patakokon épített fenékküszöbökkel, holtágak és tározók feltöltésével, vizes élőhelyek feltöltésével igyekeztek emelni a vízhiányos talaj nedvességtartalmát.

(MTI)