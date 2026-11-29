Bóna Szabolcs agrárminiszter is jelen lesz és előadást tart a Portfolio három napos Agrárszektor Konferenciáján, részletek és jegyek itt.
Gajdos László: megkezdődött a Bodrogzug vízpótlása
A Bodrog vízszintemelkedését kihasználva megkezdték a Bodrogzug ökológiai vízpótlását, így az ártér jelentős része újra vízhez jut - közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.
Gajdos László azt írta, hogy a Tisza és a Bodrog által közrefogott, mintegy tízezer hektárnyi nyílt ártérrel rendelkező Bodrogzug Magyarország egyik legkülönlegesebb vizes élőhelye, amelynek holtágai, morotvái, mocsarai és mocsárrétjei számos növény- és állatfajnak adnak otthont. A terület a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet részeként természetvédelmi oltalom alatt áll, és a nemzetközi ramsari egyezmény is védi - fűzte hozzá.
Az elmúlt időszak súlyos aszálya miatt szeptemberre az ártéren található 25-30 kisebb-nagyobb tó és holtág szinte teljesen kiszáradt, egyedül a Fekete-tóban maradt víz - ismertette a miniszter.
Tájékoztatása szerint a Bodrogzugi I-es és II-es csatornából, valamint a Bonyika-csatornából gravitációs úton vezetik ki a folyó vizét az ártérre.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenleg is zajló vízpótlással javítják a különleges ártéri élőhelyek vízháztartását és hozzájárulnak a térség természeti értékeinek megőrzéséhez.
A rendkívüli nyári szárazság a vízügyi szakembereket vízvisszatartást szolgáló intézkedésekre késztette. A lehullott csapadékkal és a vízfolyásokkal érkező többletvíz megállítása, illetve elfolyásának lassítása érdekében számos beavatkozást hajtottak végre, illetve végeznek jelenleg is - közölték korábban a vízügyi igazgatóságok az MTI érdeklődésére. Egyebek mellett lezárt zsilipekkel, patakokon épített fenékküszöbökkel, holtágak és tározók feltöltésével, vizes élőhelyek feltöltésével igyekeztek emelni a vízhiányos talaj nedvességtartalmát.
(MTI)
Komoly tárgyalások várnak Kapitány Istvánra: Magyarországra látogat az osztrák gazdasági miniszter, csúcsvezetők serege is elkíséri
Magyarországra látogat kedden Wolfgang Hattmannsdorfer osztrák gazdasági miniszter, valamint Martha Schultz, az Osztrák Gazdasági Kamara (WKÖ) elnöke, akik Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel tárgyalnak majd és új exportlehetőségeket keresnek Magyarországon - közölte vasárnap a bécsi gazdasági tárca.
Újabb szennyezésre derült fény az egyik hazai akkugyárban – Ki viseli a szektor súlyos költségeit?
A Volta Energy környei üzemében nemrégiben feltárt súlyos szabálytalanságok, a mérgező anyagok kiszivárgása és a hatósági ellenőrzések hiányosságai ismét ráirányítják a figyelmet arra, milyen árat fizethet az ország az Orbán-kormányzat által dédelgetett akkumulátoripari nagyhatalmi ambíciókért. Miközben az állam százmilliárdokat fordít a gyárak támogatására és az infrastruktúra kiépítésére, nem készülnek a környezeti, egészségügyi károkra is kiterjedő kormányzati költség-haszon elemzések. Az AI segítségével végzett saját modellezésem szerint az akkuipari beruházások 30 éven belül nem térülnek meg. Logikus lépés az lenne: amíg nincs átfogó helyzetfelmérés az akkumulátoriparról, új üzemek, új bővítések ne kapjanak engedélyt.
Kelenföld és Ferencváros között két napig nem járnak a vonatok
Karbantartás miatt Kelenföld és Ferencváros között kedden és szerdán napközben nem járnak majd a vonatok - közölte a Mávinform vasárnap a Facebook-oldalán.
December 1-jén és 2-án vágányszabályozást végeznek a két állomás között. A munkálatok miatt a győri fővonalon a nemzetközi vonatok csak Kelenföldig, illetve Kelenföldtől közlekednek ezen a két napon. A budapesti Keleti pályaudvar és Kelenföld között a 4-es metróval lehet utazni.
Az összegzés szerint a Regiojet vonatai változatlanul a Déli pályaudvarról indulnak majd. A martonvásári Z30-as és S36-os vonatok kedden és szerdán 9 és 14 óra között összevonva, S30-as jelzéssel a Déli pályaudvar és Tárnok között járnak, minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A székesfehérvári Z30-as vonatok változatlanul, a G43-asok azonban csak Kelenföld és Székesfehérvár között közlekednek majd.
A vasúttársaság azt javasolta az utasoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak a MÁV és a MÁV Plusz mobilalkalmazás, a MÁV Plusz weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével; az eligazodást az állomásokon hirdetményeken, az online vágányzári menetrendben pedig térképekkel is segítik.
(MTI)
Felszámolná a kormány a Budapest környéki autósok egyik rémálmát
Új, kétsávos közúti felüljáró épül Szigetszentmiklóson a Mű úton, amellyel kiváltják a ráckevei HÉV egyik legforgalmasabb, rendszeres torlódásokat okozó szintbeli kereszteződését – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-bejegyzésben.
Megszólalt Bóna Szabolcs: visszautasítja a vádakat, jogi lépéseket tesz a valótlan állítások miatt
Határozottan visszautasította a Cserpes Sajtműhely tulajdonosváltásával és beszállítói döntéseivel kapcsolatos érintettségét, valamint jogi lépéseket helyezett kilátásba Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy Facebook-bejegyzésben.
Ez történt tegnap
Röviden, pár pontban összefoglalva a szombati nap legfontosabb történései:
- A Pénzügyminisztérium szombaton a túlzottdeficit-eljárás szigorítására tett brüsszeli javaslatra reagált. A tárca szerint a kormány intézkedései nélkül az idei hiány a GDP 8,3 százaléka lett volna, most 7,5 százalékkal számolnak. Arról még egyeztetnek az Európai Bizottsággal, milyen ütemben mérsékelje Magyarország a hiányt a következő években.
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Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint az idén betakarított 1,4 millió tonna kukorica az évi 3,4 millió tonnás hazai igény felét sem fedezi. A hiány egy részét már most Romániából és Lengyelországból pótolják. Az ukrán kukorica behozatala csak akkor indulhatna meg, ha a magyar termés jelentős részét már eladták és felhasználták.
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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hogy a kedden benyújtott törvénycsomag szerint januárban megszűnne a Nemzeti Pedagógus Kar. A kar működésére eddig évente 150 millió forintot adott az állam. Erre az összegre a jövőben a pedagógusok szakmai szervezetei pályázhatnának.
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Az Állami Számvevőszék tíz ügyben fordult a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, mert közbeszerzések megkerülését gyanítja a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítványnál és érdekeltségeinél. A kifogásolt szerződések között a kecskeméti egyetemi campus építéséhez és egy bugaci ingatlan fenntartásához kapcsolódó megbízások is szerepelnek.
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Szombaton újabb felvételek kerültek nyilvánosságra arról, hogyan találtak rá a nyomozók a Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter ügyében lefoglalt 6,5 milliárd forintnyi készpénzre. A háromperces videó egyik eddig nem látott részletén egy székekkel teli teremben több kartondoboznyi bankjegyre bukkannak.
Komoly tárgyalások várnak Kapitány Istvánra: Magyarországra látogat az osztrák gazdasági miniszter, csúcsvezetők serege is elkíséri
Ausztria hazánk egyik legfőbb gazdasági partnere.
Újabb szennyezésre derült fény az egyik hazai akkugyárban – Ki viseli a szektor súlyos költségeit?
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