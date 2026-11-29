Ez történt tegnap
Röviden, pár pontban összefoglalva a szombati nap legfontosabb történései:
- A Pénzügyminisztérium szombaton a túlzottdeficit-eljárás szigorítására tett brüsszeli javaslatra reagált. A tárca szerint a kormány intézkedései nélkül az idei hiány a GDP 8,3 százaléka lett volna, most 7,5 százalékkal számolnak. Arról még egyeztetnek az Európai Bizottsággal, milyen ütemben mérsékelje Magyarország a hiányt a következő években.
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Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint az idén betakarított 1,4 millió tonna kukorica az évi 3,4 millió tonnás hazai igény felét sem fedezi. A hiány egy részét már most Romániából és Lengyelországból pótolják. Az ukrán kukorica behozatala csak akkor indulhatna meg, ha a magyar termés jelentős részét már eladták és felhasználták.
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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hogy a kedden benyújtott törvénycsomag szerint januárban megszűnne a Nemzeti Pedagógus Kar. A kar működésére eddig évente 150 millió forintot adott az állam. Erre az összegre a jövőben a pedagógusok szakmai szervezetei pályázhatnának.
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Az Állami Számvevőszék tíz ügyben fordult a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, mert közbeszerzések megkerülését gyanítja a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítványnál és érdekeltségeinél. A kifogásolt szerződések között a kecskeméti egyetemi campus építéséhez és egy bugaci ingatlan fenntartásához kapcsolódó megbízások is szerepelnek.
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Szombaton újabb felvételek kerültek nyilvánosságra arról, hogyan találtak rá a nyomozók a Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter ügyében lefoglalt 6,5 milliárd forintnyi készpénzre. A háromperces videó egyik eddig nem látott részletén egy székekkel teli teremben több kartondoboznyi bankjegyre bukkannak.
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