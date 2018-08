15%-os lírazuhanás mellett is jól tartja magát a forint 2018.08.10 17:12

Bár a líra most is 14-15%-os mínuszban jár tegnaphoz képest, de napon belül már 7-8%-kal erősebb, így már ez is elég a forintnak, hogy lényegében a tegnap délutáni/esti szintek közelében maradjon az euróval szemben 321,5 körül. Ez jól mutatja azt, hogy ha kicsis is enyhülne a feszültség a török piacokon, akkor a forint határozott erősödést tudna produkálni. Addig visszatartja ettől a líra válsága.