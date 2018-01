5 milliót vagy 1,5 milliót keresel? Nagyon nem mindegy, hol laksz

Az egy adózóra jutó személyijövedelemadó-alap összege országosan 2,2 millió forint volt 2016-ban - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Tér-Kép 2016 című kiadványából. A magasabb keresetekkel összefüggésben az egy adófizetőre jutó adóalap összege a fővárosban, illetve vonzáskörzetében, valamint Közép- és Nyugat-Dunántúl néhány járásában, a nagyvárosok körzetében volt a legnagyobb.

Ezzel szemben az Alföld, Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl határ menti területein élő adófizetők a legalacsonyabb adóköteles jövedelemmel rendelkeztek, ami 20 járásban az 1,5 millió forintot sem érte el.

Az adófizetők 8,2%-a rendelkezett 5 millió forintnál magasabb adóköteles jövedelemmel. Ez az arány a fővárosban és az ahhoz közeli járásokban, Közép- és Nyugat-Dunántúl egyes területein, valamint a Paksi járásban 10% feletti. A járások harmadában a legmagasabb jövedelműek aránya - főként Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon - a 4,0%-ot sem érte el.

2011-2016 között az egy állandó lakosra jutó személyijövedelemadó-alapot képező jövedelem folyamatosan emelkedett. 2016-ban ez az összeg átlagosan 1,1 millió forint volt, ami 302 ezerrel több, mint 5 évvel azelőtt. A növekedéshez az adófizetők magasabb jövedelme és népességen belüli arányuk emelkedése is hozzájárult.Ez a mutató 2011-ben Közép-Magyarországon, valamint az ország északnyugati részén található járásokban volt a legmagasabb, az észak-keleti és a dél-nyugati országrész határhoz közeli térségeiben pedig a legalacsonyabb.

Az egyenlőtlenség mérséklődésében szerepet játszottak a kedvező munkaerőpiaci folyamatok, mivel ahol magasabb volt a munkanélküliség, ott többnyire az adófizetők népességen belüli aránya is jelentősen emelkedett

Az egy állandó lakosra jutó személyijövedelemadó-alapot képező jövedelemben megmutatkozó területi különbségek 2011-2016 között évről évre csökkentek.- írja a KSH. Azt ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a területi különbségek továbbra is fennállnak , és éppen ott van sok közmunkás, ahol egyébként is gyenge a munkaerőpiac. Közfoglalkoztatás nélkül pedig a területi csökkenés sem igazán mutatható ki a foglalkoztatásban.Az egy állandó lakosra jutó személyijövedelemadó-alapot tekintve 2011-ben az országos átlag alatti egy lakosra jutó jövedelemmel rendelkező 133 járás közül 121 járásban az országos átlagot meghaladó volt a javulás mértéke, a 2011-ben fejlett térségeket mérsékeltebb növekedés jellemezte. A legnagyobb növekedés leginkább az országhatárhoz közel, az Alföldön, Észak-Magyarországon, valamint Dunántúl egyes járásaiban következett be.