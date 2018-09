50 éve nem látott zavargási hullámot hozhat a következő válság

Ha a mostani bikapiac véget ér, a számítógépes kereskedés és a passzív befektetések miatt hatalmas mozgások következhetnek a piacokon - írja a szakember egy 168 oldalas tanulmányban, melyben mellette még 48 másik közgazdász is megszólal, melyet a CNBC szemlézett.Kolanovic szavait már most is részben bizonyítják az eddig tapasztalható hirtelen összeomlások, úgynevezett "flash crashek," például amikor idén februárban 1600 pontot esett egy nap alatt a Dow Jones, vagy amikor 2015 augusztusában 1100 pontot zuhant.Mivel ezek a flash crashek mind támogató gazdasági környezetben történtek, Kolanovic szerint sokkal durvább ilyen jellegű elmozdulásokra lehet majd számítani, ha a gazdaság egyszer recesszióba fordul. Másféle válságra számíthatunk már csak azért is, mert 2000 milliárd dollárnyi befektető mozdult át passzív alapokba aktív befektetésekből, ők gyakorlatilag nem fognak tudni rávásárolni, ha egyszer az indexek elkezdenek szakadni. Az eséseket az automata algoritmusok ráadásul fel fogják még gyorsítani, hiszen sokat ezek közül arra programoznak, hogy enyhébb eséseknél is eladjanak.Kolanovic azt várja, hogy a következő válságot a részvénypiacok összeomlása okozza majd. Már el is nevezte a Nagy Likviditási Válságnak. Szerinte 40%-os esés után a Fed már akcióba lendülne azért, hogy megállítsa a zuhanást, olyan nem hagyományos eszközökkel is intervenciót hajthatnak végre, mint részvények közvetlen megvásárlása.Közben a stratéga nyugtatja a befektetőket: 2019 második feléig vélhetően nem lesz ilyen összeomlás, viszont az amerikai-kínai kereskedelmi háború és a Fed lépései okozhatnak meglepetéseket.Végül hozzáteszi: hasonló szociális krízis lehet úrrá az Egyesült Államokon, mint 50 évvel ezelőtt, amikor a hippimozgalmak és a polgárjogi mozgalmak uralták az utcákat. Szerinte a közösségi médiumok még tovább rontanak majd a helyzeten, melyek szerinte polarizálják a társadalmat.Címlapkép: Iris Tong / Voice of America / Wikimedia Commons