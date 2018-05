60 ezer forintot kapnak a nyugdíjasok a választások előtt egy héttel Törökországban

Nem kell messzire menni, hogy a törökhöz hasonló intézkedésbe ütközzünk. A magyar kormány a választások előtt döntött a nyugdíjasoknak adható 10 ezer forintos Erzsébet utalványról és a téli rezsicsökkentésről is. Az időzítés ebben az esetben sem lehetett véletlen, vagyis azt mondhatjuk, hogy megszokott választási eszköz ez a pénzosztási módszer.

A kormányon lévő Igazság és Fejlődés Párt (AKP) miniszterelnöke, Binali Yildirim bejelentése szerint a nyugdíjasok két csekket is kapnak majd, amelynek összege egyenként 1000 török líra (kb. 63 000 forint) lesz. Összesen mintegy 6 milliárd dollárjába kerülhet ez idén a költségvetésnek. A hivatalos kommunikáció szerint az első részlet június 15-én érkezhet meg a nyugdíjasokhoz, az Eid al-Fitr, vagyis a Böjt Megtörésének Ünnepére. Azonban elég nyilvánvaló, hogy az időzítésben fontos szerepet játszik a június 24-ére kiírt elnök- és parlamenti választás ténye is. Ez lesz az a választás, amely után életbe lép a mindenkori államfő jogköreit kiszélesítő alkotmánymódosítás, ami így valószínűleg a jelenlegi államfő, Recep Tayyip Erdogan hatalmának megszilárdulását eredményezné. Hacsak utolsó pillanatban befutott kihívója nem tesz keresztbe neki.A készpénzjuttatás azonban még nem minden. A miniszterelnök elmondása szerint adósságelengedés, illetve egyéb intézkedések is tervben vannak, amelyekkel szintén a nyugdíjasok helyzetén javítana a kormány.A bejelentett költségvetési lazítás nagyon rosszul lett időzítve, ugyanis a török gazdaság masszív ikerdeficittel (költségvetési és folyó fizetési mérleg) küzd, a növekvő belső és külső egyensúlytalanságok miatt pedig épp tegnap minősítette le az országot az S&P. Törökország eddig sem volt a befektetésre ajánlott sávban, most azonban még mélyebbre, "BB/B"-ről "BB mínusz/B"-re vágta besorolását a hitelminősítő. Lépését a romló egyensúlyi helyzet mellett a növekvő inflációs nyomással indokolta, emellett az S&P rámutatott arra is, hogy a líra gyengülése miatt a cégek egyre nehezebben tudják fizetni devizában fennálló adósságaikat, ami további stabilitási kockázatot jelent.

A török gazdaság túlhevülésének veszélyre korábban a Nemzetközi Valutaalap is figyelmeztetett, a jegybank azonban - egyesek szerint politikai megfontolásból - nem szigorít kellően a monetáris kondíciókon, fokozva a túlhevülés kockázatát.