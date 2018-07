60 km/h-s sebességkorlátozás jön az M3-ason

2018. július 26. csütörtökön 8 órától -16 óráig a Borsókúti pihenőhely előtt, illetve 2018. július 30-án, hétfőn szintén 8 órától -16 óráig a füzesabonyi lehajtó és a mezőkövesdi lehajtó között 10 kilométeren mozgó terelés mellett javítják a burkolatot.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a torlódások hosszának minimalizálása érdekében kellő időben, egymást segítve soroljanak be a forgalmi sávokba. Emellett a Waze alkalmazás használatát is javasolják, ugyanis a közút úgy fogalmaz, hogy érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni.