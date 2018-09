90 százalékban kész a megállapodás - Mégsem lesz káosz a Brexit után?

Barnier erről tájékoztatta Sebastian Kurz osztrák kancellárt, aki pénteken fogadta őt hivatalában Bécsben. Kurz és Barnier a Brexit-tárgyalások jelenlegi állásáról folytatott tárgyalásokat.A találkozó - mint az osztrák fővárosban közölték - részét jelentette a Salzburgban szeptember 20-ára tervezett informális EU-csúcstalálkozó előkészületeinek.Kurz megerősítette, hogy teljes mértékben támogatja az EU főtárgyalóját, aki szerint az egység megőrzése központi jelentőségű az unió számára. Barnier szerint még az ősz folyamán szükséges megállapodni Nagy-Britannia kilépési nyilatkozatának részleteiről; és mindenekelőtt arról, milyen lesz a kapcsolat a későbbiekben az Egyesült Királyság és az EU között. Úgy fogalmazott: "Nem maradhatnak rendezetlen kérdések; intenzív és szoros kapcsolatokra van szükség Londonnal Nagy-Britannia kilépése után is".Barnier az Európai Néppárt (EPP) találkozójára érkezett Bécsbe, és a Brexit jelenlegi állásáról tájékoztatta a képviselőket. Az APA osztrák hírügynökség információi szerint a légkör nem volt felhőtlen; a tárgyalások folytatásához ugyanis meg kell várni többek között a brit konzervatívok szeptember végi pártkongresszusát.Michel Barniert Karin Kneissl osztrák külügyminiszter is fogadta; a találkozó központi témája ugyancsak a Brexit-tárgyalások jelenlegi állása volt.A szabadságpárti osztrák politikus pozitívan nyilatkozott a tárgyalások jelenlegi állásáról, szerinte akár már néhány héten belül véget érhetnek a tárgyalások. Karin Kneissl hangsúlyozta azt is, hogy Ausztriának az EU jelenlegi soros elnökeként különleges szerepe van. Országa mindent elkövet annak érdekében, hogy a tárgyalások eredményesen záruljanak.A Brexit-tárgyalások lehetséges októberi lezárásáról nyilatkozott a brit pénzügyminiszter is. Philip Hammond pénteken Bécsben az EU pénzügyminisztereinek nem hivatalos találkozóján vett részt. Kijelentette, biztos benne, hogy Nagy-Britannia EU-ból való kilépéséről októberben informálisan megszületik a megállapodás. "A 27 EU-tagállamnak és az Egyesült Királyságnak egyaránt érdeke, hogy a Brexit jövő márciusban zökkenőmentesen lezárulhasson" - fogalmazott Hammond.Az Egyesült Királyság a jelenlegi helyzet alapján 2019. március 29-én, brit idő szerint 23 órakor - közép-európai idő szerint aznap éjfélkor - lép ki az Európai Unióból.