900 millió embert ölhetne meg a rejtélyes szupervírus

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

a járvány kitörését követően 20 hónappal világszerte 150 millióra rúgna az áldozatok száma, ha viszont addigra sem sikerülne egy védőoltással előrukkolni, akkor a végén 900 millióan veszítenék életüket.

Azt hiszem, világossá vált, hogy minden tudás, tapasztalat és elkötelezettség ellenére a világ döntéshozói nem lennének képesek egy ilyen súlyos válsággal megbirkózni.

A világ egészségügyi rendszerének jelenleg nincs arra kapacitása, hogy kellően rövid idő alatt megfelelő mennyiségű védőoltást gyártson egy Clade X-vírushoz hasonló betegség ellen, illetve, hogy a megbetegedéseket kordában tartva megakadályozzon egy világméretű járványt. A rendszer összeroskadna egy ekkora teher alatt.

A John Hopkins Egyetem kutatói lefuttattak egy nagy szimulációt, amelyben azt vizsgálták, hogy mi történne a világgal, ha elszabadulna egy SARS-hoz hasonló tulajdonságokkal bíró (mind terjedési potenciál, mid halálos kimenetel szempontjából), veszélyes vírus a világban. A vírust "Clade X"-nek nevezték el: forgatókönyvük szerint egy terrorista csoport hozta létre és vetette be annak érdekében, hogy a Föld népessége az ipari forradalom előtti szintekre csökkenjen.A kísérlet célja az volt, hogy megállapítsák, mennyire van felkészülve a világ egy ilyen probléma kezelésére. A hitelesség érdekén a szimulációba bevontak olyan egykori döntéshozókat, akik vagy az amerikai szenátus tagjai voltak, vagy egyéb, fontos közösségi pozíciót töltöttek be. Ennek oka, hogy feltételezhetően a jelenlegi politikusok is hasonlóan járnának el egy járványhelyzetben, hasonló döntéseket hoznának, mint elődjeik, ezek a döntések pedig kulcsfontosságú szerepet játszanának a járvány lefolyásában. Úgy kell elképzelni ezt az egész kísérletet, mint egy tudományos algoritmusokkal teletűzdelt szerepjátékot.A szimuláció sokkoló eredményt dobott ki:- fogalmazott a kísérlet eredményét látva Dr. Eric Toner, az egyetem kutatója.Toner szerint a Clade X-vírus alapjául szolgáló SARS-járvány kezelésekor szerencséje volt az emberiségnek, ezért haltak meg miatta "csak" 800-an 2002 és 2003 között. Szerencsére azonban nem lehet alapozni egy globális méretű járvány megelőzését. Már csak azért sem, mert a szimulációban használt vírus közel sem olyan gyorsan terjed, mint mondjuk a kanyaró, ráadásul messze nem olyan halálos, mint az ebola. Ezen betegségek tulajdonságainak keresztezése beláthatatlan következményekkel járna, amennyiben hozzávesszük a globális járványmegelőzési rendszer hiányosságait, amelyekre ez a szimuláció is rávilágított.- vonja le a végkövetkeztetést az egyetem szakértője.