A bérrobbanás vághatja hanyatt Magyarországot

A munkaerőhiány hatásairól is szó lesz a Portfolio HR Revolution 2019 konferenciáján. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Féljünk a recessziótól?

Növekedés után munkaerőhiány

Elveszített versenyképesség

A vállaltok nem érzik úgy, hogy szuper lesz a következő időszak a világban, de attól még nem tartank, hogy nagyon beszakadna a gazdaság - mondta Németh Dávid, a K&H Bank vezető közgazdásza a Videoton székesfehérvári konferenciáján. A feldolgozóipar a következő hónapokban nehézségekkel nézhet szemben, de a szolgáltatásoknál sokkal jobb a kép. Óvatosságra int, hogy amikor megjelennek a problémák, akkor a tartós fogyasztási cikkek vásárlását visszavágják a háztartások, a lakosság pedig elkezdett félni, hiszen az autóeladások csökkennek szerte a világban.Problémát jelent a mostani környezetben, hogy az adósságok - különösen a vállalati és az állami rendszerben - tovább nőttek az elmúlt években. Kínának nagy a hitelállománya, de a bedőlési ráta alacsony - mondta Németh Dávid, azonban amikor jól megy a gazdaság, akkor egy rossz hitel is jónak tűnik, amikor viszont lassul a gazdaság, akkor jöhetnek a bedőlések. Szerinte az eurózónában komoly problémák vannak az állami eladósodás miatt, amelynek fertőzési hatása lehet a gazdasági helyzet romlásával.További kockázatnak tekintenek sokan arra, hogy az amerikai hozamgörbe laposodik, és amikor inverzzé válik, akkor 18-20 hónap múlva recesszió lesz a korábbi tapasztalatok szerint. "De érdemes-e összevetni ezt az időszakot a korábbiakkal?" - tette fel a kérdést. Szerinte nem igazán, mert a jegybankok eltorzítják az egyensúlyi szintekről a hozamokat, ezt látjuk Amerikában, Európában, de Magyarországon is, hogy olcsóbb finanszírozást biztosítsanak az államnak. "A monetáris politika még mindig nagyon támogató, nem arról van szó, hogy restriktív lenne" - fejtegette Németh Dávid, így szerinte az inverz hozamgörbe miatt most nem lesz recesszió, a hozamok ugyanis nem a piac által kialakított szinteket tükrözik, hanem a jegybankok beavatkozásának hatása.A globális növekedéssel párhuzamosan a munkanélküliség szerte a világban csökkent, így egyre nagyobb kincs a munkaerő, különösen igaz ez a kelet-közép-európai régióban. A vállalatok még szeretnének fejlődni és munkaerőt felvenni Magyarországon, azonban egyre kevesebben találják meg a megfelelő munkavállalókat - fejtette ki Németh Dávid. Egyre jellemzőbb a munkaerő kölcsönzése, amelyből messze kimagasló a feldolgozóipar aránya.Németh Dávid kiemelte, hogy a munkavállalók úgy érezhették évtizedekig, hogy ki vannak szolgáltatva a munkaadóknak, ami igaz is, hiszen a bérhányad folyamatosan csökkent a fejlett világban. Magyarországon is ez volt a helyzet, de az elmúlt pár évben a gyors béremelkedés miatt korrigált a bérhányad.Azonban a béreknél sokkal gyorsabban nőtt a munkatermelékenység az elmúlt évtizedekben a fejlett világban, és ez Magyarországra is igaz. A termelékenység nálunk majdnem dupla olyan gyorsan zárkózott fel 1995 óta az eurózóna átlagához, mint a bérek - mutatta be a szakértő. Lehet, hogy a sztrájkok reneszánszát fogjuk élni a következő időszakban a munkaerőhiány miatt - tette hozzá.Amíg a hazai tulajdonú vállalati kör nem tud termelékenyebb lenni (a külföldi cégek termelékenysége háromszor akkora), addig nem lesz komolyabb bérfelzárkózás. "Vagy előre kell menekülni és beruházni, vagy fel kell vásárolni más cégeket, akik csődbe mennek, és mérethatékonyabbá válni" - vélekedett a szakértő.Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója erre reagálva elmondta, hogy az elmúlt években kiugró mértékben nőttek a bérek Magyarországon, de az nem fenntartható, hogy a keresetek évente 10-15%-kal növekedjenek, a vállaltok nem tudják kigazdálkodni. A magyar cégek a volumenekkel és az árakkal játszhatnak, a globális cégeknek azonban vannak alternatívái más országokban - emelte ki. Szerinte ha fennmarad a gyors magyar bérnövekedés, akkor nem minket fognak választani beruházási célpontként a nagy cégek.Nem tudunk olyan gyorsan javítani a hatékonyságon, mint ahogy a béreket növelnünk kellett - ismertette a tavalyi év egyik tanulságát. "Nem csak mi, hanem Magyarország is elveszíti a versenyképességét ennek hatására" - vélekedett. Nem szabad, hogy emiatt leírjanak minket a jövőbeli beruházási döntéseknél a globális vállalatok, mert abból leszakadás, gazdasági visszaesés lesz - zárta szavait.