A beszakadó Európa elkezdte fékezni a magyar gazdaságot is

Már több mint egy éve szakad az euróövezeti feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index, és az idei év elején már a kritikus 50 pontos szint alá került (ez választja el a növekedést a recessziótól). Márciusban már érdemi visszaesést láthattunk az eurózónában (47,6 pontra ereszkedett a BMI), ami egyre gyengébb növekedési kilátásokat jelez.

A magyar feldolgozóipari BMI azonban az elmúlt hónapokban 53,5 és 57,3 pont között ingadozott, vagyis az európai lassulás nem volt érdemi hatással a magyar feldolgozóiparra. A márciusi 52,4 pont azonban azt jelzi, hogy a magyar gazdaság is alacsonyabb fokozatra kapcsolt. Ilyen alacsony növekedésre utoljára 2016 közepén volt példa. A BMI értéke azonban 50 pont felett áll, ami azt jelzi, hogy a feldolgozóipar még növekszik, azonban már lassabban, mint korábban.Érdemes megjegyezni, hogy a magyar BMI jelentős ingadozást mutat, ezért egyetlen hónap adatából nem lehet messzemenő következtetést levonni. Mint az ábrán látható, a márciusi adat kifejezetten gyenge lett, a 3 hónapos mozgóátlag alapján még nem kell temetnünk a magyar feldolgozóipart. A következő hónapok teljesítményét fokozott figyelemmel érdemes követni, hiszen nem lenne meglepő, ha a romló európai növekedési kilátások idővel Magyarországra is hatással lennének.A termelési mennyiség indexe csökkent februári értékéhez képest, de 50 pont felett maradva a termelt mennyiség emelkedését jelzi az előző hónappal összevetve - írja jelentésében a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság. Az új rendelések indexe erősebben gyengült, de 50 pont felett maradva jelzi, hogy az új rendelések állománya ismét magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva.A vásárolt készletek hetedik alkalommal bővülnek egy hónap szűkülés után, de gyengébb ütemben. A foglalkoztatottsági index az elmúlt időszakhoz hasonlóan márciusban is növekedésre utal.