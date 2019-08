A boncolás után sem tudják, hogyan halt meg az amerikai milliárdos

Az igazságügyi orvosszakértő nem mondott további részleteket: sem azt, hogy milyen jellegű információkra van még szükség, sem pedig azt, hogy gyanakszik-e valamire. Azt azonban elmondta: a boncoláson Epstein ügyvédjeinek kérésére részt vett dr. Michael Baden magánorvos, patológus is.A The New York Times című lap idézte New York város egyik, neve elhallgatását kérő tisztségviselőjét, aki azt mondta: Sampson doktor azt valószínűsíti, hogy Jeffrey Epstein felakasztotta magát, de ennek megerősítésére még további információkra van szüksége.Az emberkereskedelem és kiskorúak megrontása vádja miatt korábban előzetesbe került Epsteinre szombatra virradóra találtak rá manhattani börtöncellájában. Eszméletlen volt, azonnal kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni. A rendőrség szombati közleménye szerint öngyilkosságot követett el. A The Washington Post című lap azt is tudni vélte, hogy felakasztotta magát.Több politikus is magyarázatot követelt, kiváltképp azért, mert a különlegesen szigorú és biztonságos manhattani börtönben a 66 éves Epstein három héttel ezelőtt már megkísérelt öngyilkosságot. Akkor a börtönben szigorú megfigyelés alá helyezték, elkerülendő az újabb öngyilkossági kísérletet, ám szombaton kiderült, hogy ezt a megfigyelést július végén felfüggesztették.William Barr igazságügyi miniszter még szombaton közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmazott: az ügy "komoly kérdéseket" vet fel. Egyúttal vizsgálatot rendelt el. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) már megkezdte a nyomozást Epstein halála körülményeinek feltárására.Közben az amerikai sajtóban a börtön tisztségviselőitől származó értesülések jelentek meg arról, hogy Epstein felügyelete nem mindenben felelt meg az előírásoknak. Nem tartották meg a félóránként esedékes ellenőrzést, és a cellájából máshová helyezték a másik rabot, holott az előírások szerint mindig két fogolynak kell tartózkodnia egy cellában. Rod Rosenstein, az igazságügyi tárca volt helyettese Twitteren azt írta: "a pedofíliával megvádoltaknál nagy az öngyilkosság kockázata", ezért "különös figyelmet kell fordítani rájuk".A 66 éves Jeffrey Epstein halála összeesküvés-elméletek özönét indította el a közösségi médiában. Ezeket az elméleteket tovább táplálja egy - eredetileg szombaton a New York Postban megjelent, de azóta több médiumban is közölt - interjú, amelyet a manhattani börtön egyik volt rabja adott.Az illető névtelenül nyilatkozott, és elmondta: szerinte kizárt, hogy Epstein öngyilkos lett. "Egyszerűen nem lehet, hogy az a férfi öngyilkos lett. Én túl sok időt töltöttem azokban a speciális cellákban, és tudom, hogy ez lehetetlenség. A plafon és a padló között 8-9 láb (körülbelül 2,5-2,7 méter) a távolság. Nincs hová csatlakoztatni bármit is". Majd részletezte, hogy a cellában ugyan vannak lepedők, de ezek papírvékonyságúak, nem elég erősek. "Kilencven kilós volt, nem bírták volna el" - utalt Epsteinre a volt rab.A lap két újságírójának kérdéseire válaszolva a volt rab azt is elmondta: az ágyra sem köthette fel magát a milliárdos, a priccs ugyanis acélból készült, mozdíthatatlan, tovább nincsenek villanykapcsolók és rácsok sem. "Nem adnak neked semmit, amit sikeresen halálos fegyverré alakíthatsz át. Ha levelet akarsz írni, akkor gumiból készült tollat adnak és talán hetente egyszer egy darab papírt" - fűzte hozzá.