Pillanatok alatt nagy pofont kapott az EU-tól May és a brit képviselők többsége 2019.01.29 22:06 Pillanatokkal azután, hogy a brit parlament alsóházának többsége megszavazta azt a módosító indítványt, hogy le kell cserélni az északír-ír tartalékmegállapodást a Brexit-megállapodásban, azt üzente Donald Tusk szóvivője, hogy az nem tárgyalható újra. tovább a cikkhez...

Támogatja a parlament az északír tartalékmegoldás kicserélését 2019.01.29 21:42 Amint az várható volt, 317:301 arányban támogatta a brit alsóház azt az "N" kódjelű, a kormánypárt befolyásos tagja, Graham Brady, által jegyzett módosító indítványt, miszerint ki kell cserélni a mostani Brexit-megállapodásban rögzített északír-ír tartalékmegoldást valamilyen "alternatív megoldásra". Utóbbi konkrét tartalma, iránya azonban nincsen benne a módosító indítványban. Az eredmény után Theresa May brit kormányfő rögtön felszólalt és azt mondta: a mai szavazási eredmények világosan kijelölik az utat a kormány számára: Brüsszelben el kell érni az említett tartalékmegoldás átdolgozását/kicserélését és annak eredményével visszatérve Londonba újra a ház elé kell vinni szavazásra a kilépési megállapodást. May szerint nem lesz könnyű elérni az EU-nál, hogy jogi relevanciával bíró módosított tartalék-megállapodást hozzon össze, amit majd a brit alsóház többsége remélhetőleg el tud fogadni és így megállapodással lép ki az Egyesült Királyság március 29-én az EU-ból. May a felszólalása során újra sürgette a legnagyobb ellenzéki párt, a Munkáspárt vezérének aktív részvételét a Brexitről szóló politikai egyeztetéseken és Jeremy Corbny rövid felszólalásában el is fogadta ezt a sürgetést. Ez tehát afelé mutat, hogy a kormánypárt és az ellenzék között a formális együttműködés (látszata) is kezd kialakulni annak érdekében, hogy a no-deal Brexit tényleg ne következzen be és legyen egy olyan Brexit-szöveg, amelyet a ház többsége tényleg elfogad. A tervek szerint február 13-án lesz a következő fontos szavazás Brexit ügyben a brit alsóházban, tehát a következő két hét során kellene Maynek elérnie Brüsszelben a tartalékmegoldás átdolgozását. Ha ez nem sikerül, akkor az azt követő napokban várhatóan módosító indítványok sorozatával tovább lehet majd szűkíteni a lehetséges Brexit-forgatókönyvek tartalmát.

Ellenzi a no-deal Brexitet a képviselők többsége 2019.01.29 21:37 Az "I" kódnévvel ellátott, Spelman által beterjesztett módosító indítványt megszavazta a képviselők többsége (318:310), ami azt mondja ki, hogy a parlament elutasítja a megállapodás nélküli brit kizuhanás forgatókönyvét. Ez szembemegy a Theresa May által hivatalosan képviselt állásponttal, aki szerint a no-deal Brexit csak akkor zárható ki, ha elfogadja a képviselők többsége az ő által összehozott (és most módosítani tervezett) Brexit-megállapodást. A parlament tehát most újra kimondta, hogy nem akar megállapodás nélküli Brexitet, de az nincs benne az indítványban, hogy ezt hogyan kívánja elérni a parlament. Attól ugyanis, hogy van egy ilyen elfogadott indítvány, még megtörténhet a no-deal Brexit, ha március 29-ig nem fogad el semmilyen megállapodási szöveget a brit parlament és az Európai Parlament, illetve a tagállami parlamentek.

Elbukott a másik módosító is, ami kitolta volna a Brexit dátumát 2019.01.29 21:20 322:290 arányban elbukott a J kódjelű módosító is, amely kitolta volna az egyébként mához két hónap múlva, március 29-én bekövetkező Brexit időpontját (ha február 26-ig nem születne meg egy másik Brexit-megállapodás, amit a parlament többsége elfogad).

Elbukott az egyik nagy esélyes módosító 2019.01.29 20:58 Eddig négy módosító indítványról (A, G, O és B) szavaztak a képviselők. Az első három elbukott a várakozásoknak megfelelően. Az elmúlt percekben pedig az ellenzéki Cooper-féle (B) módosító indítványról szavaztak, és meglepetésre elbukott az is (321:298 arányban). Így tehát (most) nem kap a kormány a "nyakába" olyan mozgástér szűkítő keretet, hogy ha február 26-ig nem tud összehozni egy parlament által elfogadott Brexit-megállapodást, akkor kinyújtják a március 29-én lejáró Brexit "határidejét", azaz elnyújtják az EU-ból való kilépés dátumát. A hírre azonnal fél százalékot esett a font 1,31-ig a dollárral szemben, hiszen így egyelőre jogilag nincs esélye annak, hogy a britek az elnyújtott Brexit mellett esetleg később mégis bent maradnak az EU-ban.

Zajlik a fontos Brexit-szavazás, itt vannak az eredmények 2019.01.29 20:52 2019.01.29 16:10 A Brexit-szöveg módosítását kéri May az EU-tól - Itt a ma esti menetrend! További részletek hamarosan.

Máris kapott egy pofont May újabb Brexit-próbálkozása 2019.01.29 17:58 Nincs értelme a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről folytatott tárgyalások újbóli megnyitásának, mert "ha valamit újranyitunk, akkor mindent újra megnyitunk" - jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakció- és EP-választási csúcsjelöltje kedden Berlinben. Theresa May brit kormányfő éppen ma jelentette be, hogy az otthoni politikai egyeztetések alapján kezdeményezi az EU-nál a kilépési megállapodás újratárgyalását, pontosabban az abban foglalt északír tartalékmegoldás módosítását: tovább a cikkhez...