A brit gazdaság már nem az ötödik legnagyobb a világon

Nagy-Britannia a világ hatodik legnagyobb gazdasága.

Egyesült Államok: 19400 milliárd dollár

Kína: 11900 milliárd dollár

Japán: 4900 milliárd dollár

Németország: 3700 milliárd dollár

Franciaország: 2575 milliárd dollár

Egyesült Királyság: 2565 milliárd dollár

India: 2400 milliárd dollár

Hammond a szerdai, költségvetésről szóló beszédében úgy fogalmazott:Ezt a brit pénzügyminisztérium az IMF legutóbbi előrejelzésére alapozza. Ez pedig azt mutatja, hogy Franciaország, hacsak egy hajszállal is, de megelőzte a briteket. A francia gazdaság előnye pedig jövőre tovább növekedhet - írja a CNN A portál arra is emlékeztet, hogy 2013 óta ez lesz az első év, amikor Franciaország megelőzi a szigetország gazdaságát. A lecsúszás pedig jól tükrözi a brit gazdaság lassulását, amióta a britek az EU-ból való kilépés mellett szavaztak. Legutóbb a brit költségvetési tanács rontotta a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozását: idén a korábbi 2% helyett 1,5%-os növekedés jöhet, jövőre 1,4%-kal, 2019-ben és 2020-ban pedig 1,3%-kal növekedhet a gazdaság.A jelenlegi előrejelzések szerint a brit gazdaság tovább csúszhat lefelé a rangsorban, India ugyanis a brit és a francia gazdaságot is lekörözheti 2019-ben.Az IMF 2017-es legújabb prognózisa szerint a gazdaságok rangsora így áll: