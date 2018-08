A brit jegybankelnök is aggódik, hogy megállapodás nélküli Brexit lesz

Amennyiben nem születne megállapodás Nagy-Britannia és az Európai Unió között, az zavarokhoz vezetne a kereskedelemben és a gazdasági aktivitásban, továbbá egy ideig emelkednének az árak - figyelmeztetett.

Mark Carney a BBC rádiójának Today című pénteki műsorában ugyanakkor úgy vélekedett,, de megvan ennek a lehetősége. Hangsúlyozta, az Egyesült Királyságnak és az Európai Uniónak egyaránt "abszolúte érdeke", hogy legyen átmeneti időszak a brit tagság 2019 márciusában várható megszűnése után.Beszélt arról is, hogy. "Gondoskodtunk arról, hogy a bankoknak legyen tőkéjük, likviditásuk, amelyre szükségük van" - tette hozzá.Megjegyezte viszont, hogy a Brexit-folyamatnak számos lehetséges végkimenetele van, és most kritikus szakaszba lépnek a tárgyalások.A Bank of England feladata, hogy mindez ne történjen meg - fogalmazott. Azt is mondta, hogy számba vették egy megállapodás nélküli Brexit kockázatait is.a brit bankok a likviditásuk és a tőkéjük ellenére sem tudnak egyedül felülkerekedni a Brexittel kapcsolatos összes pénzügyi problémán - mutatott rá. Brit részről minden szabályozás rendben van, az európai félnek azonban még van tennivalója ezen a téren - részletezte.A brit jegybank csütörtökön kamatemelést hajtott végre, 0,5 százalékról a 2009 márciusa óta legmagasabb szintre, 0,75 százalékra emelte az irányadó rátát. Mark Carney a jelenlegi gazdasági helyzet alapján nagyjából helytállónak nevezte az azzal kapcsolatos piaci várakozásokat, hogy az alapkamatot az elkövetkező három évben 1,5 százalékra emelik. A kamatemelésről bővebben: