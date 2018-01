A britek leszámolnának a műanyag szeméttel

A programot személyesen Theresa May miniszterelnök ismertette. May kijelentette: a kormány az első lépések között adóintézkedésekkel és egyéb ösztönzőkkel az áruházakat igyekszik rávenni az eldobható, egyszer használatos műanyagok kiiktatására termékkínálatukból és a csomagolóeszközök közül.Kötelezővé teszik minden angliai bolt számára 5 penny (18 forint) felszámolását minden egyes új műanyag bevásárló zacskó után, és adószabályokkal ösztönzik, hogy az áruházak minél több terméket tegyenek ki a pultokra műanyag, illetve bármiféle csomagolás nélkül.Az ötpennys díjat a 250-nél több alkalmazottat foglalkoztató nagy angliai szupermarketeknek már három éve kötelező felszámolniuk a műanyag zacskók után, de a brit kormány hamarosan minden boltra kiterjeszti ezt a kötelezettséget. A tapasztaltok kedvezők: a statisztikák azt mutatják, hogy a díj bevezetése óta 83 százalékkal - 9 milliárd darabbal - kevesebb műanyag zacskó fogyott a nagyáruházakban.Theresa May kijelentette: csak Nagy-Britanniában évente annyi feleslegesen megtermelt műanyag szemét keletkezik, amennyivel ezerszer meg lehetne tölteni a Royal Albert Hallt. A Hyde Park szomszédságában emelkedő patinás londoni rendezvényközpont belső magassága 41 méter, ovális nézőterének kerülete 225 méter.A brit kormányfő szerint a tengerbe kerülő műanyaghulladékot többtucatnyi tengeri emlősféle és száznál több tengeri madárfajta elhullott egyedeiben találták meg. Hozzátette: becslések szerint a brit területi vizeken évente egymillió madár, több mint 100 ezer tengeri emlős, illetve teknős pusztul el a szervezetükbe kerülő vagy a nyakukra tekeredő műanyagok miatt, és a La Manche-csatornában kifogott halak egyharmadában találtak a halászok műanyagdarabokat.