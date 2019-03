A briteknek részt kell venniük az EP-választásokon a Brexit halasztása esetén

Az osztrák diplomata szerint amennyiben a Brexit időpontja július 1-je utánra csúszik, a briteknek részt kell venniük az EP-választásokon.

Meg kell várnunk, mit javasol pontosan a brit kormány - mondta Gregor Schusterschitz a Der Standard című osztrák lapban szombaton megjelent interjúban arra utalva, hogy Theresa May az európai uniós állam-, illetve kormányfők jövő heti csúcstalálkozóján várhatóan a Brexit rövid távú elhalasztását fogja kérni a londoni parlament döntése alapján.Az Európai Unió soha nem volt azon a véleményen, hogy pusztán elvi okokból elutasítson bármit is a tárgyalások során. Vonatkozik ez a tárgyalások meghosszabbításának kérdésére is: miattunk nem hiúsulhat meg - vélekedett.Az EU több vezető politikusa kijelentette, az Egyesült Királyságnak vagy távoznia kell a májusi választások előtt, vagy részt kell vennie rajta, hogy jogilag ne lehessen támadható a júliusban összeülő új parlament legitimitása - idézte fel a Reuters hírügynökség.Az interjúban Gregor Schusterschitz azt mondta, az EU talán túl engedékeny volt az Egyesült Királysággal, és hagyta, hogy elhúzódjon a túlnyomórészt belpolitikai vita. Ezáltal a britek kevesebbet egyeztettek az EU-val, és inkább a belpolitikai csatározásokra összpontosítottak.- fogalmazot. Hozzátette, hogy ezáltal megkésve szembesültek az igazán nehéz kérdésekkel, amelyekről most szó van, utalva vélhetően a kiválással kapcsolatos olyan nehézségekre, mint az ír határ ellenőrzésének ügye.