A CEU készül arra, hogy elhagyja Budapestet

Nem lesz nagy kivonulás, amikor a diákok, tanárok és tanszékek költöznek át Bécsbe. Maradnak a magyar fővárosban a kutatóintézetek, az archív anyagok, a nagyszerű könyvtár és ezeket a jövőben is működtetjük

Az első szerint tovább bővíti a budapesti campust, a jelenlegi 1300 főről 2000 főre.

A másik szcenárió értelmében a teljes évfolyam Bécsben kezdené meg a tanulmányát, ami 500 főt jelent. Majd ez a létszám fokozatosan emelkedne az évfolyamok indításával párhuzamosan.

Erről Michael Ignatieff rektor beszélt a Reuters hírügynökségnek . Nem várható az egyetem kivonulása a magyar fővárosból, és ha sikerül megállapodni az új kormánnyal, akkor még akár bővülés is elképzelhető.Azt ugyanakkor elismerte, hogyEbben az esetben az osztrák campusnak 2019 szeptemberére készen kell állnia.- mondta a rektor.Azt ugyanakkor elismerte, hogy a lex-CEU nélkül nem lenne szükség a New York államban bejegyzett Bard College-re és a bécsi intézményre. Annak fényében növekszünk, ami történt velünk Budapesten - jelezte a rektor arra vonatkozóan, hogy miért így tervezik a CEU jövőjét.Két forgatókönyvet vázolt a rektor:A következő nyolc hetet kritikus időszaknak nevezte a rektor, és hozzátette, hogy eddig nem kaptak negatív visszajelzést az Orbán-kormánytól. "Abban reménykedünk, hogy sikerül megállapodásra jutni a kormánnyal" - mondta.A külügyminisztérium szóvivője a hírügynökségnek emlékeztetett arra, hogy a kormány döntött határidő meghosszabbításáról és a kormány azóta is vizsgálja a CEU által beadott dokumentumokat, de ezek az eljárás sokkal bonyolultabb.