A Corvinus lett a legjobb egyetem

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara,

a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara,

a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara,

a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kara, és a

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara.

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) az ország legjobb felsőoktatási intézménye - derült ki a Figyelő most megjelent Felsőoktatási Rangsor 2019 című kiadványából. A végzettek ráadásul magas jövedelemmel is rendelkeznek: a havi bruttó átlagjövedelmük 319 ezer forint.A gazdaságtudományi képzések közül a BCE-GTK áll az első helyen, ahol a felvettek pontátlaga 450 feletti, és a tudományos fokozattal rendelkező tanárok aránya is kiemelkedő. A második helyre a Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara (BCE-KTK) került, ahová szintén nehéz bekerülni, de mindkét kar elvégzése megéri. A BCE-GTK elvégzése 334 ezer forintos bruttót jelent, a KTK-s diplomával pedig átlagosan 316 ezer forintért lehet elhelyezkedni. A harmadik helyet az ELTE Gazdálkodástudományi Intézete (ELTE-GTI) szerezte meg, itt azonban már "csak" 410-es a felvettek pontátlaga.A dobogóról már leszorult az ELTE Társadalomtudományi Kara (ELTE-TÁTK) és a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara (BME-GTK), azonban ezeken a karokon is még 410 feletti a pontátlag. Az ELTE-TÁTK-os diploma 253 ezer forintos átlagos bruttót jelent, a BME-GTK-s pedig 292 ezrest.A top 10-be bekerült még a