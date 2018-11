A demokratáké a képviselőház, republikánus marad a szenátus

#USMidtermElections results 2018:

• #Democrats take control of House of Representatives



• #Republicans retain control of Senate



*미국 중간선거결과 2018년 :



• 민주당은 하원을 장악한다.



• 공화당은 상원을 장악하고있다. pic.twitter.com/ZDaGB0xB75 — Jeremy Song (@tezuma75) November 7, 2018

A képviselőházban mind a 435 helyet megújította a félidei választás. Az előzetes számítások azt mutatták, hogy amennyiben a szűk félszáz ingadozó körzetből a demokraták 23 mandátumot meg tudnak szerezni, akkor többségbe kerülhetnek. A CNN a választás lezárása után 35-45 ilyen helyet kalkulált, vagyis elég egyértelmű demokrata többség alakulhat ki a képviselőházban.A szenátusban eleve jóval nagyobb meglepetés lett volna a fordítás, hiszen a 100 mandátumból csak 35-öt újítottak meg, azok többsége (28) pedig eleve demokrata volt. Nem is sikerült: a CNN által ismertetett prognózisok szerint a szövetségi törvényhozás százfős felsőházában 51 helyet birtokló republikánusok kulcsfontosságúnak ítélt győzelmet arattak Indiana, Texas és Észak-Dakota államokban, vagyis sikeresen őrizték meg a pozíciókat a bizonytalanabb helyeken. Sőt, még két szenátori helyet el is hódítottak a demokratáktól, hiszen Észak-Dakotában Kevin Cramer elütötte az újrázás lehetőségétől Heidi Heitkamp demokrata párti szenátort, Missouriban pedig Claire McCaskill szenátor-asszonynak kellett búcsút mondania a washingtoni munkájának, mivel Josh Hawley államügyész személyében Missouri republikánus szenátort küld a szövetségi törvényhozás felsőházába.Azzal, hogy a képviselőház demokrata többségű lett, új korszakba lépett Donlad Trump elnök kormányzása, hiszen a kétkamarás rendszerben mindkét háznak el kell fogadnia a törvényeket. Vagyis a demokraták blokkolhatnak, késleltethetnek bizonyos elnöki, republikánus törekvéseket a következő két évben. Ugyanakkor azzal, hogy a szenátusban megmaradt a republikánus többség, a legnagyobb veszély lehárult: várhatóan a demokraták nem indítják meg asz amúgy is nehézkes és hosszadalmas elmondatási eljárást Trumppal szemben.Ennek megfelelően békülékeny hangot ütött meg Nancy Pelosi, demokrata párti képviselő, aki a házelnöki poszt első számú várományosa. A politikus elszámoltathatóságot ígért, és hangsúlyozta a demokrata képviselők együttműködési készségét a republikánusokkal. Leszögezte: "mindannyiunknak elegünk van már a megosztottságból". A lemondatási eljárás kapcsán pár órával korábban pedig úgy fogalmazott, hogy ennek elindítását csak akkor tartja elképzelhetőnek, ha azt a Mueller-féle vizsgálóbizottság eredményei egyértelműen szükségessé teszik.A választás napján végzett felmérések alapján egyébként Donald Trump támogatottsága nem túl erős. A CNN amerikai hírtelevízió által közölt exit poll felmérések szerint a szavazók mindössze 44 százaléka elégedett vele, míg 55 százalékuk kifogásolja elnöki tevékenységét. A csatorna által az első urnazárások közeledtével ismertetett eredmények szerint a szavazóhelyiségeket elhagyó választók 41 százaléka vélekedett úgy, hogy jó irányba tart az ország, 56 százalék szerint viszont rossz irányba tartanak. A megkérdezettek 41 százaléka az egészségügyet, 23 százaléka a bevándorlást, 21 százaléka a gazdasági helyzetet, 11 százaléka pedig a fegyvertartással kapcsolatos vitákat nevezte az ország előtt álló legfontosabb kérdésnek.A gazdaság állapotát a szavazók 68 százaléka tartja jónak, ennek tükrében a hírtelevízió által megszólaltatott szakértők különösen érdekesnek tartották, hogy a válaszadók 56 százaléka szerint rossz irányba tart az ország.Az adatok egyébként még folyamatosan érkeznek be, egyelőre az a helyzet, hogy képviselőházban a biztosan eldőlt mandátumok tekintetében a demokraták 25 képviselői helyet nyertek el a republikánusoktól, és így jóval közelebb állnak a többség megszerzéséhez. A szenátusban viszont már csak 7 hely sorsa bizonytalan, és a republikánusok már magukénak tudhatják a többséghez szükséges 51 mandátumot.