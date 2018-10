A devizamanipulációról is szó lesz a nagy kínai-amerikai találkozón

6,5%-ot veszített eddig idén értékéből a jüan a dollárhoz képest, az Egyesült Államok pedig továbbra is kritizálja Kínát, hogy szándékosan gyengíti devizáját, hogy kereskedelmi pozícióját javítsa."Biztosítani fogjuk, hogy a devizakérdés mindenképpen része legyen a megbeszélésünknek. Biztosítani fogjuk, hogy amit nyerünk a kereskedelmen, nem vesztjük el a devizák miatt," mondta Mnuchin a hírcsatornán.A pénzügyminiszter kommentálta a legfrissebb kereskedelmi számokat is, melyből az látszik, hogy Kínának továbbra is jelentős kereskedelmi többlete van és hogy az amerikai védővámoknak semmi hatása nem volt:"Én arra tippelek, hogy egy csomó vásárlás a tarifák bevezetése előtt történt. Ugyanezt láttuk az acél- és alumíniumiparban is, szóval úgy gondolom, hogy ez egy havi felpattanás," mondta a szakember.Mnuchint arról is megkérdezték, hogy kikiáltják-e Kínát devizamanipulátornak a következő heti pénzügyminisztériumi jelentésben, a válaszadás elől azonban kitért.