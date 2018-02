A feje tetejére áll a közbeszerzési piac - Itt az idő, hogy te is lépj!

Mi az elektronizálás célja? A cél nagyon sokszínű, de azzal nem válaszolható meg, hogy ettől átláthatóbb lesz minden, és holnaptól nem lesznek jogi kiskapuk. Amint a piaci szereplők elkezdik a mindennapos használatot és gyakorlatra tesznek szert, könnyebb lesz eljárást bonyolítani és ajánlatot is tenni. Az eljárás lefolytatására továbbra is nagy befolyással van az erős ellenőrzés és annak lassító hatása, amelynek azonban nincs köze az elektronikus közbeszerzéshez. Az Európai Bizottság stratégiai célja, hogy minél több határon átnyúló kapcsolatot támogasson a közbeszerzés (magyarán, hogy lehetőleg külföldi legyen a nyertes), ebben az egységes szemléletű elektronikus megoldások is segíthetnek, de nem feltétlenül. Amennyiben egy rendszer jól működik, de csak magyar nyelven tehető benne ajánlat, az már elegendő ahhoz, hogy lényegében csak magyarországi ajánlattevők induljanak - még ha mögöttük gyakran külföldi gyártó, szolgáltató, tulajdonos áll is. Sok-sok félreértés van tehát az elektronikus közbeszerzés kapcsán, ami terheli a rendszert és túlzott elvárásokat gerjeszt. Az elektronizálás alkalmas arra, hogy kevesebb legyen az adminisztráció, de ezt a környezetet a szereplőknek meg kell szokniuk, meg kell tanulniuk.

Az utolsó helyről

Átalakuló közbeszerzési tanácsadói piac Hogy mindez mitől jó egy magyar ajánlattevőnek? Egyszerűbb ajánlattétel, követhetőbb kommunikáció, áttekinthetőbb folyamat - és ami talán még fontosabb - igazolhatóbb eljárási cselekmények. Ajánlattevői oldalon tehát a továbbiakban nem az lesz a legfontosabb feladata a közbeszerzőnek, hogy időben megtalálja a faxgépben a hiánypótlási felhívást, hanem hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az eljárást és online gyorsan reagálhasson, adminisztrálhasson. A közbeszerzésben felmerülő jogkérdéseket - mint például a szakmai ajánlat lehatárolása - azonban mindez nem oldja meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy a szakma átalakul. Fontosabb lesz a virtuális környezetben otthonosan mozgó szakember, aki rendkívül gyorsan reagál, könnyebben jut információhoz, követi a jogorvoslati gyakorlatot és elsősorban a közbeszerzési tartalmi kérdésekre fókuszál. A figyelem a mindennapos papíralapú adminisztrációról először az elektronikus környezetben való jártasság megszerzésére, majd ezt követően a gyors reakcióidőre és a tartalmi kérdésekre helyeződik.

Eltérő modellek Európában

Mit jelent az elektronikus közbeszerzés? Az új Elektronikus Közbeszerzési Rendszer - mely a www.ekr.gov.hu oldalon érhető el - olyan hazai fejlesztés, ami a hazai legnagyobb elektronikus beszerzési szolgáltató piaci tapasztalatait felhasználva, közbeszerzési környezetben került kialakításra. A rendszer használata során ajánlatkérők és ajánlattevők már nem elektronikus levélben, faxon, esetleg postai levél útján kommunikálnak, hanem adatokat töltenek fel és űrlapokat töltenek ki. Az európai gyakorlat ma már egyértelműen a közbeszerzés elektronizálása irányába mutat, a tagállamok többsége lényegesen korábban kezdte meg ezt a folyamatot. Az élenjárók a svédek, hollandok és a finnek, ahol - más-más intézményrendszeri megoldással - profitorientált cégek szolgálják ki az igényeket, részben állami szerepvállalással. Az európai irányelvek ma már kötelezik az EU tagállamait, hogy közbeszerzési eljárásaikat követhetőbb módon: zárt elektronikus rendszerben végezzék. Ez a kötelezés egyelőre az eljárásra magára vonatkozik, de a jövő a teljesítés és számlázás informatikai támogatása lesz. Nincs könnyű helyzetben egyetlen kelet-közép európai tagállam sem, hiszen nincsenek európai hatóságok, vagy dedikált e-közbeszerzés standardok, amelyek kristálytisztán megadnák, milyen rendszert kell építeni. Létezik egy, bizottsági rendeletben előírt úgynevezett Egységes Európai Közbeszerzés Dokumentum, mely az ajánlattétel során a legfontosabb nyilatkozatokat hivatott egységes formában rögzíteni. Ez azért került kialakításra, hogy a felesleges nyilatkozattételt, igazolási kötelezettséget, eltérő jogértelmezést, versenykorlátozó egyéb adminisztrációt vissza lehessen szorítani. Az elektronikus közbeszerzés európai értelmezése nem csak a kommunikáció formájának változását jelenti tehát, hanem egyéb adminisztratív kötelezettségek egyszerűsítését is. Tény azonban, hogy ezt a közbeszerzési piac nem feltétlenül igazolja vissza. Időbe telik, míg valóban és érezhetően kevesebb adminisztrációt és nagyobb nyilvánosságot eredményez az elektronizálás. Ehhez a fentieken túl kereshető szerződéses regiszterre, Dinamikus Beszerzési Rendszerek, elektronikus katalógusok elterjedésére és működtetésére, nagyobb hozzáadott-értékű informatikai szolgáltatások igénybevételére van szükség. Ez utóbbi már túlmutat a pdf formátumú referenciaigazolás feltöltésén, kultúrája nem alakult ki a kötelező elektronikus közbeszerzéssel egyidőben.

A szerző Tátrai Tünde, a Budapesti Corvinus Egyetem docense

Hogy miért kell regisztrálni egy rendszerbe, amely kötelező és közbeszerzéseket lehet rajta indítani, illetve ajánlatot tenni? A válasz egyszerű. Azért, hogy az általános információkon kívül mindenki azt a tartalmat lássa, ami kimondottan számára fontos. Az ajánlatkérő a saját maga által indított eljárásokat, az ajánlattevő pedig például azt, hogy mire tett ajánlatot. Természetesen ennél a dolog bonyolultabb, hiszen regisztráció is sokféle lehet, ha például csak magánszemély regisztrál, vagy akár egy teljes hatóság. Egy többismeretlenes egyenletet kell megoldania annak, aki szeretne egyes munkatársainak több jogosultságot adni, mint másoknak.Hasonlóképpen talány lehet egy akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó számára, hogy milyen formában fog majd adatokhoz, információhoz jutni azokról a partnerekről, akiknek dolgozik. Ez azonban kulcskérdés, hiszen a belső eljárásrendek, felsővezetői döntések függvényében osztják ki azokat a jogokat, amely alapján van, aki teljesen informált lehet egy szervezetnél, és van, aki kevésbé.A regisztráció tehát az első olyan lépés, ahol a kötelező elektronikus közbeszerzés "megérinti" a piaci szereplőket és gondolkodásra készteti őket. Fontos, hogy ki milyen információt lát, nemkülönben, hogy amennyiben a munkatárs elhagyja a céget, lehetőleg ne tudjon hosszasan elidőzni a később készült ajánlatok között. További kiemelendő szempont, hogy a külsős tanácsadó ne tudjon belenyúlni olyan eljárásokba, amelyekhez semmi köze. Ez azonban nem egy elektronikus rendszer feladata, hanem azé a felhasználóé, aki az Elektronikus Közbeszerzés Rendszerben - vagy ahogy ma már a piac hívja, az EKR-ben - nem kevés időt fog eltölteni a funkciók megismerésével, tapasztalatok szerzésével.Az EKR nem hazai vívmány. Az Európai Unióban a legutóbbi időkig az utolsók között kullogtunk a közbeszerzés elektronizálásában, valahol Bulgáriával és Csehországgal "harcolva" az utolsó helyért. Ez a helyzet most gyökeresen megváltozik, amint minden hazai közbeszerzés, ami alól kormányrendelet nem biztosít kibúvót, az elektronikus rendszerben kell, hogy lebonyolódjon. És megkezdődhet az az időszak, amikor sok-sok küzdelem árán megtanuljuk elektronikus útra terelni a kommunikációt, beleértve az ajánlattételt, azok bontását, jegyzőkönyvek megosztását.A humán erőforrás szerepe nem tűnik el, csak átalakul. Nem mindegy, hogy egy közbeszerző azzal tölti-e idejét, hogy ajánlattételre vár egy zárt ajtó előtt, mert korábban érkezett a helyszínre, vagy feltölti-e az ajánlatot elektronikusan, esetleg hivatkozik korábban beadott nyilatkozataira, dokumentumaira, megspórolva ezzel azok újbóli benyújtását.Az elektronizálás vívmányai az első időszakban biztosan nem lesznek egyöntetűen kedvezőek, hiszen egy új rendszer használata azok számára, akik eddig elsősorban Word-ben dolgoztak, és papíralapon állították össze anyagaikat, nagy váltás lesz. Ez hasonlóképpen történt az elektronikus közbeszerzésre átállt tagállamok többségében.A szlovákok és a románok is egy nagyon egyszerű rendszert vezettek be, ami arra biztosan jó volt, hogy a piaci szereplők hozzászoktak a kommunikáció új formájához. A portugálok először a nagy beszerzőket irányították a rendszerben, amit egyébiránt a később hatályba lépett közbeszerzési irányelvek is előírtak. Ezért kellett hazai központi beszerző szervezeteknek korábban elektronikusan elkezdeni bonyolítani eljárásaikat hazánkban is.A tapasztalatok azonban itthon eddig nagyon csekélyek, ez látszik abból is, hogy milyen kérdések, hozzászólások hangoznak el a hazai konferenciákon, szakmai rendezvényeken. Amikor felmerül a kérdés, hogy ha hibás ajánlatot tett ajánlattevő, mert az áfát nem számolta bele az árba, vajon jelez-e neki a rendszer, a válasz egyértelmű: a hibáktól, tévedésektől, figyelmetlenségektől nem véd meg minket az informatikai rendszer. Lehet figyelmeztetést adni, ha valamit nem töltött ki egy ajánlattevő, vagy rossz határidőt adott meg egy ajánlatkérő, de legyen szó a híres és nagyon modern finn közbeszerzésről vagy az erősen központosított olasz közbeszerzésről, ez a kérdés mindenhol a közbeszerzők felelőssége.Az Európai Bizottság Elektronikus Közbeszerzés Munkacsoportja folyamatosan kéri számon az egyes tagállamokat, hogy állnak, mit csinálnak. A tagállamok kisiskolások módjára felelnek és mutatják be újdonságaikat. Látva a francia, vagy a horvát állapotokat, nyugalommal állítható, hogy mindenkinek ugyanaz a feladata: saját felhasználóik számára kialakítani egy rendszert és folyamatosan modernizálni azt. A feladat tehát a regisztrációval kezdődik, az elektronikus kommunikáció beépítése a következő lépés a közbeszerzők mindennapjaiba és a jövő folyamatos újdonságokkal, esetleg egyéb szolgáltatók megjelenésével, a rendszer fejlesztésével folytatódik. A trend a felhasználók kiszolgálása annak érdekében, hogy el tudják költeni a GDP 7-20 százalékát (tagállamtól függően).Ezért fontos, hogy minél hamarabb megtörténjen a regisztráció, és minél hamarabb elkezdjenek a kollégák kattintgatni a rendszerben, minél hamarabb megszülessenek az első ajánlatok és minél hamarabb rájöhessen a piac, hogy képes a hazai közbeszerzés is megújulni és rájönni arra, hogy a közbeszerzés a legkevésbé sem az adminisztrációról szól.