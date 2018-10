A fenntartható növekedés záloga: a lakossági megtakarítás

Régiós szinten kiugróan nagy lakossági megtakarítás

A hitelezés visszaesésével a magyar háztartások nettó hiteltörlesztőkké váltak - vagyis több hitelt törlesztettek, mint amennyi új hitelt felvettek, ami növelte a nettó pénzügyi vagyont.

a magyar háztartások nettó hiteltörlesztőkké váltak - vagyis több hitelt törlesztettek, mint amennyi új hitelt felvettek, ami növelte a nettó pénzügyi vagyont. Az óvatossági megfontolások erősödésével a háztartások a korábban jellemzőnél jóval nagyobb pénzügyi megtakarítást képeztek.

erősödésével a háztartások a korábban jellemzőnél jóval nagyobb pénzügyi megtakarítást képeztek. A munkapiaci folyamatok is támogatták a ráta növekedését: a bérnövekedés mellett a foglalkoztatottság emelkedése is ebbe az irányba hatott.

is támogatták a ráta növekedését: a bérnövekedés mellett a foglalkoztatottság emelkedése is ebbe az irányba hatott. 2010 óta sok gazdaságpolitikai intézkedés is hozzájárult a háztartások pénzügyi megtakarításának növekedéséhez (például a munkát terhelő adók csökkentése, rezsicsökkentés)

is hozzájárult a háztartások pénzügyi megtakarításának növekedéséhez (például a munkát terhelő adók csökkentése, rezsicsökkentés) 2013 után számos olyan jegybanki lépés is történt, amelyek támogatták a magasabb lakossági megtakarítást (a devizahitel-állomány konverziója, az egészségesebb hitelállomány kialakulását célzó adósságfék-szabályok stb.).

A közepesen fejlett státuszból kitörő országok sikerességének egyik kulcsa a magas belföldi megtakarítás volt. A lakosság pénzügyi megtakarítása ugyanis több tényezőn keresztül is támogatja a növekedést és az önfinanszírozást. A szakirodalom szerint a beruházások szintje azokban a gazdaságokban magas, ahol magas a hazai megtakarítási ráta - a háztartások ugyanis (közvetlenül vagy közvetve a bankokon keresztül) forrást biztosítanak a vállalatoknak. A megtakarításokból megvalósuló beruházások pedig a termelékenység növekedésén keresztül növelhetik a potenciális kibocsátást, ami gyorsabb felzárkózást eredményezhet. Emellett a belső megtakarítás különösen fontos magas államadósságszintnél, mivel a lakossági megtakarítás az állam finanszírozásának támogatása révén a külföldi forrásokra való ráutaltságot is mérsékli. Továbbá a lakosság pénzügyi vagyonának növekedése, az öngondoskodás erősödése lehetővé teszi a háztartások számára fogyasztássimítást, ami különösen fontos a demográfiai változások korában. Vagyis összességében a belföldi megtakarítások kedvezően hatnak a gazdaságra és számos lehetőséget biztosítanak az ország (ön)finanszírozására.A válság előtt a magyar lakosság nettó pénzügyi megtakarítása az emelkedő eladósodás miatt igen alacsony, nulla körüli szintre süllyedt. A megtakarítások válság utáni emelkedésének nagy szerepe volt a folyó fizetési mérleg többletbe fordulásában. A megtakarítás növekedésében több tényező is szerepet játszott:Összességében a magyar háztartások megtakarításai 2010 óta jelentősen emelkedtek, melynek eredményeként nominálisan megduplázódott a magyar háztartások pénzügyi vagyona, ami régiós szinten, illetve az országok fejlettségi szintjét is figyelembe véve magasnak számít.

Állampapírokat preferáló megtakarítási szerkezet

A magyar lakosság portfólióallokációs döntéseiben 2012-ben változás történt: az ÁKK finanszírozási stratégiájának megváltozásával a lakosság a bankbetéttel szemben egyre inkább az állampapírokat kezdte el preferálni. Ezt az alacsony inflációs és kamatkörnyezet mellett az állampapírok magasabb hozama és viszonylagos likviditása is támogatta. A megnövekedett állampapírok iránti kereslet azt eredményezte, hogy a magyar háztartások állampapír állománya ma már meghaladja az 5400 milliárd forintot, ami igen kedvező az állam belső finanszírozása és a külső sérülékenység szempontjából. A magas lakossági állampapír-vásárlás ugyanis nagyban hozzájárult az állam külső, illetve devizaadósságának csökkenéséhez, és így közvetve az ország felminősítéséhez is. A lakossági megtakarítás összetételét tekintve még a készpénzállomány magas szintjét érdemes kiemelni: az elmúlt évek emelkedésének következtében a magyar GDP-arányos készpénzállomány nemcsak európai, hanem régiós viszonylatban is magasnak számít.

A lakossági állampapírvásárlással kapcsolatos szempontok A közvetlen, kincstáron keresztüli vásárlás a lakosság és az állam számára is előnyösebb lehet, mivel nincs számlavezetési díj és jutalék sem. A banki állampapír-forgalmazás nemcsak a Magyar Államkincstárnak, hanem a lakosságnak is többletköltségeket jelent. A Magyar Államkincstár a lakossági állampapírforgalmazásért - lejárattól függően 0,1-0,8 százalék, évi 20-30 milliárd forint - jutalékot fizet a bankrendszer. Míg a közvetlen kincstáron keresztüli vásárláshoz nem kapcsolódik számlanyitási és -vezetési díj, addig a háztartásoknak közvetett állampapírvásárlás esetén ezért a szolgáltatásért fizetnie kell. Ez évente - az átutalási díjakkal együtt - mintegy 10-15 milliárd forint többletkiadást ró a lakosságra. A közvetlen, kincstáron keresztüli vásárláskor a bankoknak fizetett jutalék és különböző díjak megtakaríthatók lennének, ami a háztartások és állam megtakarításait növelné. Vagyis fontos, hogy a lakossági állampapírok további értékesítésének növelése nagyobb kincstári arány mellett valósuljon meg.

Mi várható a jövőben?

Lakossági állampapír-vásárlás esetén közel a harmadára csökkenhetne a külföldiek kezében lévő forint állampapírok állománya (3700 milliárd forintról 1400 milliárd forintra)

esetén közel a harmadára csökkenhetne a külföldiek kezében lévő forint állampapírok állománya (3700 milliárd forintról 1400 milliárd forintra) Bankbetétekbe kerülve a bankrendszer forrásellátottságát javítva a háztartások betétállománya közel 30 százalékkal emelkedne, ami támogatná a magánszektor hitelezését.

kerülve a bankrendszer forrásellátottságát javítva a háztartások betétállománya közel 30 százalékkal emelkedne, ami támogatná a magánszektor hitelezését. Részvénybefektetésként a vállalati szektor forrásait bővítheti, a háztartások tőzsdei részvénye a négyszeresére emelkedne - megvalósulásához kötvény- és részvénypiaci fejlesztés szükséges.

A várhatóan továbbra is jelentős bérnövekedés a fogyasztásbővülés mellett a lakosság pénzügyi megtakarítását is magas szinten tartja, így továbbra is sokrétűen tudja támogatni a gazdasági növekedést. A megtakarítások fennmaradása - a bankrendszeren keresztül - stabil forrást jelenthet a vállalati beruházások számára, ami a növekedés fenntarthatóságának szempontjából szerencsésebb, mintha ezt külső források biztosítanák. A bankrendszer forrásellátottága azonban jelenleg megfelelő (a hitel/betét mutató továbbra is alacsony), így a lakosság megtakarításai az állampapírok további vásárlásával továbbra is segíthetik az államadósság belső finanszírozását. Az egyre nagyobb készpénzállomány azonban nem rendelkezik a belső megtakarítások legfontosabb, például a növekedést és a belső finanszírozást erősítő tulajdonságaival, ezért más eszközben jobban tudna hasznosulni.A magyar készpénzállomány magas és a többi megtakarítási forma elől "von el" forrásokat, ezért a következő évek folyamataiban meghatározó, hogy melyik szektor finanszírozásába tud becsatornázódni. Ha a magyar készpénzállomány a német GDP-arányos szintre (8,4 százalék) csökkenne, akkor az mintegy 2300 milliárd forintos többletforrást jelentene a gazdaság szereplőinek. Az egyes szektorok finanszírozását a lakosság portfólió-allokációs döntéseit a következőképpen befolyásolná:

Összegzés

A szerző Koroknai Péter, az MNB munkatársa