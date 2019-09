A fenntarthatóság és a klímaváltozás lesz a vándorgyűlés központi témája

Magyarország számára nem csak az a feladat, hogy üvegházhatású gázok kibocsátását a nemzetközi kötelezettségvállalásának megfelelő mértékben mérsékelje, hanem az is, hogy adottságait kihasználva sikeresen kapcsolódjon be a klímavédelmet szolgáló kutatási - fejlesztési - innovációs és alkalmazási folyamatba

Az idén 125 éves Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) legnagyobb éves konferenciájának Nyíregyháza ad otthon 2019. szeptember 5. és 7. között. Az ÁSZ egyre nagyobb hangsúlyt helyez a gazdasági versenyképesség, a fenntarthatóság és a klímavédelem közötti összefüggések feltárásával. Az Országgyűlés 2018 októberében fogadta el "A 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra is kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiát". Ebből következően, mivel az ÁSZ az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve feladata annak végiggondolása, hogy a stratégia megvalósítása érdekében a klímavédelemre szánt közpénzeket és közvagyont miként lehetne célszerűen, eredményesen felhasználni.Ennek érdekében az ÁSZ 2019 júniusában elemzést tett közzé a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fenntarthatósági és versenyképességi összefüggéseiről. Ebben az ÁSZ arra a következtetésre jutott, hogy a következő évtizedben azok lesznek a versenyképes nemzetgazdaságok, amelyek az üvegházhatású gázok kibocsátást mérséklő technológiákat és technikákat nagy arányban fejlesztik és alkalmazzák.- mondta korábban Domokos László.Az ÁSZ elnöke leszögezte: Magyarország számára nem csak az a feladat, hogy üvegházhatású gázok kibocsátását a nemzetközi kötelezettségvállalásának megfelelő mértékben mérsékelje, hanem az is, hogy adottságait kihasználva sikeresen kapcsolódjon be a klímavédelmet szolgáló kutatási - fejlesztési - innovációs és alkalmazási folyamatba.