A héten meglépik Amerikában, amire sokan várnak

Csak néhány kevéssé fontos makrogazdasági adat lát napvilágot a hét első felében, amelyek mérsékelten befolyásolhatják a piaci hangulatot. Ezen a héten ugyanis minden tekintet az Amerikai Egyesült Államokra szegeződik. A jegybank szerepét betöltő Federal Reserve szerdán szinte biztos (több mint 95%-os valószínűséggel), hogy 25 bázisponttal megemeli a kamatot, ami így az 1,25-1,5%-os sávba kerül.

A Fed láthatóan csak fokozatosan, lassan normalizálja a monetáris politikáját azt követően, hogy a világgazdasági válság során példa nélküli (hagyományos és nem hagyományos) monetáris lazítást hajtott végre. A teljes foglalkoztatás elérése és az emelkedő, az előrejelzési horizonton a Fed céljához közelítő infláció miatt szigorít a Fed, és ez várhatóan a következő időszakban is folytatódhat. Éppen ezért kulcsfontosságú lesz, hogy a Fed - a Nyíltpiaci Bizottság és a Fed jövő év elején leköszönő elnöke, Janet Yellen - milyen utalásokat tesz a szigorítási ciklus kapcsán a jövőre nézve.Az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntésére is figyelnek a befektetők, azonban az euróövezeti jegybank már a múlt hónapban döntést hozott arról, hogy miként építi le eszközvásárlási programját. Az EKB jövőre már "csak" havi 30 milliárd euró kötvényt vásárol, ami fele a jelenleginek. A program jövő szeptemberig tarthat, a jegybank továbbá arra is utalt, hogy a kamatok még hosszú ideig, jóval az eszközvásárlások végét követően is változatlanul maradhatnak. A befektetők most részleteket várnak majd az EKB-tól annak kapcsán, hogy miként tervezik az eszközvásárlási program leépítését, Mario Draghi elnök azonban minden bizonnyal igyekszik most is nagyon óvatosan fogalmazni, jelezve, hogy a monetáris politika továbbra is támogató.Csütörtökön nem csak az EKB, hanem a Bank of England (BoE) döntéshozói is összeülnek, akik minden bizonnyal változatlanul hagyják a 0,5%-os kamatszintet. A BoE a múlt hónapban emelte meg az alapkamatot 25 bázisponttal, amely az első szigorítás volt a világgazdasági válság óta. A Mark Carney vezette jegybank úgy vélte, hogy az emelkedő infláció miatt lépniük kell. A brit gazdaság növekedését a Brexit miatti aggodalmak vethetik vissza, így különösen fontos, hogy a BoE milyen monetáris politikai lépéseket hoz a jövőben. Most a kivárást választhatják, és jelezhetik, hogy csak nagyon lassan emelik majd a kamatot. A piacon azonban vannak olyan hangok is, hogy a BoE majd a Brexit kapcsán felerősödő kockázatok miatt nem fogja tudni normalizálni monetáris politikáját.Csütörtökön az is kiderül, hogy milyen állapotban van az európai és amerikai feldolgozóipar. Elemzők arra számítanak a beszerzésimenedzser-indexek alapján, hogy erős lehet az év vége is az öreg kontinensen.A héten Magyarországon az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szokásos aukciói mellett a részletes októberi ipari adatokat ismerhetjük meg, valamint a hét utolsó munkanapján az októberi építőipari termelés alakulására is fény derül. Az ipari és a kiskereskedelmi adatok alapján jól indította a negyedik negyedévet a magyar gazdaság, és ha az építőipari termelés sem okoz csalódást, akkor bizakodhatunk, hogy erős lesz a negyedik negyedéves GDP-adat.