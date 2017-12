A hidegháború óta nem csinált olyat az orosz hadsereg, mint most az ünnepek alatt

Az orosz tengeralattjárók aktivitása "elérte a legmagasabb szintet a hidegháború óta" - tette hozzá Jens Stoltenberg.

Legalább négy orosz hajó, köztük egy hadihajó és egy hírszerző hajó közelítette meg szombaton a brit vizeket. A brit hajósok azt tervezték, hogy visszatérnek a kikötőbe, azonban látva az akciót, fenntartották a készültséget.Az orosz flotta mozgása csak néhány nappal azután következett be, hogy a brit hadsereg vezére arra figyelmeztetett: az Atlanti-óceán alatt futó távközlési kábelek közelében észleltek orosz aktivitást.Közben a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung legutóbbi cikkében részletesen beszámolt az oroszok Krasznojarszk nevű tengeralattjárójának legutóbbi tevékenységeiről. A NATO-nál egyesek a "fekete lyuk" néven emlegetik a radarjeleket elnyelő burkolattal ellátott, új fejlesztésű tengeralattjárót, amelynek helyzetét azért is nehéz meghatározni, mert elektromos motorral is rendelkezik és nagyteljesítményű akkumulátorai révén akár 2-3 napig tud folyamatosan igen csendesen közlekedni.A 2200 kilométer hatótávolságú fegyverrendszerrel szerelt tengeralattjárók megjelenése azt jelenti, hogy "az oroszok csapást tudnak mérni a szövetség valamennyi hajójára, és konfliktus esetén kikötőink és repülőtereink veszélyeztetettsége is nagyobb" - mondta a FAS-nak egy név nélkül nyilatkozó magas rangú NATO-katona az MTI beszámolója szerint.Az ügyben most először Jens Stoltenberg főtitkár is megszólalt. A FAS-nak, a Financial Times című brit üzleti lapnak és a Washington Post című amerikai lapnak adott nyilatkozatában kiemelte, hogy a NATO a hidegháború után csökkentette tengeri képességeit, különösen a tengeralattjárók elleni küzdelem területén, Oroszország viszont 2014 óta 13 tengeralattjáróval bővítette flottáját.A FAS hozzátette, hogy nemcsak a tengeri utakat kell biztosítani az orosz tengeralattjárókkal szemben, hanem az Atlanti-óceán alatt futó távközlési kábeleket is, amelyeken keresztül a globális adatforgalom 97 százalékát továbbítják. Andrew Lennon ellentengernagy, a NATO tengeralattjáró flottájának parancsnoka a lapnak elmondta, hogy soha nem látott mértékű orosz aktivitás tapasztalható a kábelek körül. "Oroszország egyértelműen érdeklődik a NATO-országok ezen infrastruktúrája iránt" - mondta Andrew Lennon.Főleg két különleges, a tengerfenék vizsgálatára fejlesztett tengeralattjáró tevékenysége feltűnő. Mindkettő hordoz úgynevezett mini tengeralattjárókat, amelyek nemcsak elvághatják a kábeleket, hanem akár ki is nyerhetik a bennük áramló adatokat.