A kamatdöntések hete kezdődik

Hétfőn teszi közzé a KSH a karácsonyi csúcsszezont jelentő decemberi hónap előzetes kiskereskedelmi forgalmi adatát és ezzel ismertté válik majd az is, hogy mi volt a tavalyi egész év során a kiskereskedelemben. A novemberi adat 6,7%-os év/év alapú, azaz igencsak dinamikus növekedést jelentett, ami ráadásul másfél éve a leggyorsabbnak számított. Aztán szerdán teszi közzé a KSH szintén az előzetes decemberi ipari termelési adatot, ott novemberben 3,4%-os, azaz nem kimondottan gyors éves növekedésről közölt adatot a hivatal, miközben a konjunktúra-mutatók (pl. itthon és külföldön a beszerzési menedzser indexek) jóval erőteljesebb fellendülést sugallnának.Másnap délelőtt közli a nemzetgazdasági tárca az előzetes januári államháztartási adatokat, ami képet ad arról hogy a meglepően gyors januári EU-s pénzkifizetési tempó most mennyiben rontotta az egyenleget. Pénteken szintén egy lényeges, bár csekély piacmozgató hatású adattal ismerkedhetünk meg: a decemberi előzetes külkereskedelmi mérleg statisztikával, amellyel ennél az adatnál is ismertté válik, hogy mi történt az egész 2017-es évben.közül érdemes figyelni Sentix befektetői bizalmi index februári értékét hétfő délelőtt, majd fél órára rá az eurózóna kiskereskedelmi forgalmi adatát, délután pedig fél szemmel érdemes követni az amerikai ISM intézet feldolgozóipari beszerzési menedzser indexének januári értékét. Másnap reggel az EU legnagyobb gazdaságából, Németországból tudjuk meg a decemberi ipari megrendelési, majd szerda reggel az ipari termelési atokat, így azt is, hogy az év végi ünnepi leállások ott hogyan "rángatták" meg a számokat. Mivel a régiónkban is elindult már a jegybanki kamatok emelésének ciklusa a magyar jegybankot kivéve, így érdemes lesz figyelni arra, hogy mi történik a szerdai román és lengyel kamatdöntés során. Előbbi kapcsán a piaci konszenzus 2,25%-ra emelést valószínűsít, míg utóbbi esetben egyelőre maradhat 1,5%-on az alapkamat, de nyilván a kamatdöntési sajtótájékoztatók üzenetére is érdemes figyelni a kilátások és a kamatpálya miatt.Csütörtök hajnalban már a januári kínai import- és exportadatok is ismertté válnak, így kiderül, hogy hogyan kezdődött az év a világ második legnagyobb gazdaságában. Miután a múlt héten kiszivárgott a brit kormány elemzése, hogy minden létező Brexit-forgatókönyv mellett igencsak rosszul már majd a brit gazdaság az EU-ból való kilépéssel, érdekes lesz figyelni, hogy a Bank of England hogyan dönt a kamatokról (várhatóan 0,5%-on tartja az irányadó rátát), pénteken pedig megismerjük majd a brit kiskereskedelmi forgalom friss eredményeit.