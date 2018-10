A kaputelefonokat is elérte a gigaszabályozás - 220 ezer nevet tüntethetnek el Bécsben

A döntés hátterében az EU új adatkezelési gigaszabályozása, a GDPR áll: Bécs városvezetése ugyanis attól tart, hogy ha év végéig nem szedik le a személyes adatnak számító neveket a város ellenőrzése alatt álló bérházakról, akkor több millió eurós bírságot is kiszabhatnak rájuk.A portál felhívta a figyelmet arra, hogy a kapucsengők ügyében egyetlen lakó tett panaszt, és eddig nem született bírósági ítélet az ügyben, mégis, a jelek szerint a városvezetés úgy dönthetett, hogy biztosabb előremenekülni.Ez egyébként azért is érdekes, mert az EU tisztviselői már jelezték is, nem tudnak arról, hogy bárkit be akarnának perelni kaputelefonokon szereplő nevek miatt, és nem is várható ilyen eljárás.Több példát is lehet találni az EU-ban arra, hogy nevek helyett számsorokat használnak a kaputelefonoknál: Spanyolországban, Franciaországban és Lengyelországban is alkalmazzák ezt a megoldást. Ugyanakkor a német hagyomány szerint, amely Magyarország mellett Ausztriában is elterjedt, kiírják a lakók nevét.