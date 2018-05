A kínai elnök is ott lehet a rendkívüli júniusi Trump-Kim csúcstalálkozón

A híradás szerint ez esetbenMegvitathatnák azt, hogyan válthatnák fel ezt tényleges békemegállapodással. Ezzel jogilag is pont kerülne a 65 éve befejeződött háborúra a két Korea között, amelyek elméletileg még mindig hadban állnak egymással.Az április 27-én tartott Korea-közi csúcstalálkozón a két ország elnöke elfogadta az úgynevezett panmindzsoni nyilatkozatot, amelynek harmadik pontja arról szólt, hogyDonald Trump amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy június 12-én Szingapúrban találkozik Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel.Tárgyalásainak fő témája a várakozások szerint az észak-koreai nukleáris program felszámolása és a Koreai-félsziget teljes atomfegyver-mentesítése lesz.Kim Dzsong Un 2011-es hatalomra kerülése óta a Kína és Észak-Korea közti szövetség meglazulni látszott, Peking ugyanis nem nézte jó szemmel a közvetlen szomszédságában folytatott atomkísérleteket. A döntő fordulatot az jelentette, hogy miután Kína - részben amerikai nyomásra - betartotta az ENSZ Biztonsági Tanácsának egyre szigorúbb szankcióit, a több mint 90 százalékban Kínán keresztül bonyolódó észak-koreai külkereskedelem jelentős mértékben csökkent. Ez játszhatott közre abban, hogy miután kitűzték a Korea-közi csúcstalálkozó időpontját, valamint tervbe vették Kim Dzsong Un ezt követő találkozóját Donald Trump amerikai elnökkel, Kim Dzsong Un titokban Pekingbe látogatott, beiktatása óta első alkalommal utazott külföldre. Aztán az április 27-i csúcstalálkozó után másodszor is Pekingbe látogatott.