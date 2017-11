A kínai jegybankelnök kapta a Lámfalussy-díjat

A 2013-ban létrehozott Lámfalussy-díj célja, hogy elismerje azon nemzetközileg is kiemelkedő szakmai teljesítményeket, életműveket, amelyek befolyással vannak a Magyar Nemzeti Bank munkájára, valamint a nemzetközi monetáris politikára. A díj névadója, Lámfalussy Sándor világszerte elismert jegybankár, tőkepiaci szakértő, az euro "atyja", aki életművével alapvető hatást gyakorolt az európai gazdaságra.A 2018. évi Lámfalussy-díjat Zhou Xiaochuan, a kínai jegybank elnöke kapta. Az ünnepélyes díjátadóra - a kínai miniszterelnök magyarországi látogatására tekintettel - rendhagyó módon a Lámfalussy-konferencia megrendezése előtt került sor. A Magyar Nemzeti Bank a Lámfalussy-díjjal People's Bank of China elnökének hosszú szakmai pályafutását, jegybankelnökként elért kiváló eredményeit és a renminbi nemzetközivé tétele érdekében végzett fáradhatatlan erőfeszítéseit kívánta elismerni - áll az MNB közleményében.

Kép és címlapkép forrása: SAUL LOEB / AFP

Zhou Xiaochuan 1985-ben szerzett doktori fokozatot. Szakmai karrierje alatt olyan intézményekben töltött be magas pozíciókat, mint a Bank of China, a China Construction Bank vagy a China Securities Regulatory Commission. Az 1990-es végén kibontakozott ázsiai pénzügyi válságban Xiaochuan Zhou - akkor még mint a People's Bank of China alelnöke - nagyban hozzájárult a kínai valuta, a jüan stabilitásának fenntartásához. Jegybankelnöki megbízatása 15 évvel ezelőtt, 2002-ben kezdődött, ezzel a People's Bank of China leghosszabb ideje hivatalban lévő jegybankelnöke. Zhou Xiaochuan jelenleg Kína egyik legmeghatározóbb pénzügyi reformere, jegybankelnöksége alatt kiemelkedő eredményeket ért el a pénzügyi reformok terén, illetve sokat tett az RMB nemzetköziesítéséért is. Hivatali ideje alatt az RMB bekerült az IMF SDR valutakosarába, így a jüan nemzetközi tartalékvalutává vált. Zhou Xiaochuan több intézményben, többek között a Tsinghua Egyetemen is tanít, emellett számos könyv és tanulmány szerzője.