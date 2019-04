A kínai miniszterelnök Európába utazik

Li Brüsszelben a 21. Kína-EU csúcson vesz majd részt, és megbeszélést fog folytatni Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével, valamint Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével - mondta el a külügyminiszter-helyettes. Hozzátette: a miniszter látogatása során több megállapodás aláírására is sor kerül majd.A kínai miniszterelnök két nappal azelőtt ér Brüsszelbe, hogy az uniós vezetők szerdán a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) további halasztásáról tárgyalnának. Elemzők szerint Li Ko-csiang várhatóan Pekingnek az európai integrációs folyamatok, valamint az unió egységének fontosságát hangsúlyozó üzenetét adja majd át Brüsszelben.Li Ko-csiang személyében először jár majd kínai miniszterelnök Horvátországban. Li Dubrovnikban a közép és kelet európai országok vezetőivel folytat tanácskozást a nyolcadik alkalommal megrendezett "16+1", vagyis a közép és kelet európai országok - köztük Magyarország - és Kína együttműködéséről szóló csúcson.Vang a sajtótájékoztatóján kiemelte, 2018-ban Kína és a 16 közép és kelet európai ország kereskedelmi forgalma meghaladta a 80 milliárd dollárt (22,8 ezer milliárd forint), és évről évre 20 százalék feletti emelkedést ér el, ami a globális gazdaság lassuló növekedésének tükrében kifejezetten erős adatnak számít. Vang szerint az együttműködésben még számos kiaknázatlan lehetőség rejtőzik, így a felek az eddig elért eredmények kiértékelése mellett a további együttműködés irányáról is egyeztetnek majd.Hszi Csin-ping kínai elnök szintén európai országokat választott idei első külföldi látogatása célpontjaiul, ami a kínai külügyminisztérium szerint jól mutatja mekkora figyelmet fordít Peking a kontinensnek, amellyel kétoldalú és többoldalú, regionális alapon is együttműködést kíván folytatni.A március 18-án tartott 9. Kína-EU stratégiai párbeszéd keretében Vang Ji kínai külügyminiszter egyetértett az uniós vezetőkkel abban, hogy a két fél közti együttműködés és konszenzus jóval nagyobb súllyal bír az esetleges versenynél és nézetkülönbségeknél.