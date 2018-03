A kínaiak ott csapnának oda Amerikának, ahol a legjobban fáj

Kemény korlátozó intézkedéseket kell bevezetni a külföldről érkező, masszív állami támogatásban részesülő szójabab-dömpingre annak érdekében, hogy egy fenntartható és igazságos nemzetközi élelmiszerkereskedelmi gyakorlat alakuljon ki.

Múlt héten olyan hírek szivárogtak ki, miszerint Donald Trump és kormánya a kínai technológiai és telekommunikációs szektorra vonatkozó vám kivetését fontolgatja, amely összesen mintegy 60 milliárd dollárnyi importot érintene. Az amerikai elnök rendszeresen kritizálta a kínaiakat, amiért azok szerinte megsértik a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) szellemi tulajdonjogokra és a technológiai transzferekre vonatkozó szabályait, mivel nem lépnek fel elég hatékonyan a termékhamisítás ellen. Ezért van szükség a vámokra.A Kínai Kommunista Párthoz közel álló angol nyelvű napilap, a Global Times rögtön reagált egy véleménycikkben a tervezetre: ebben az szerepelt, hogy Kína vissza fog támadni, és ha Trump tényleg belemegy egy kereskedelmi háborúba, akkor az könnyen az ő bukásához vezethet.Ezúttal elég egyértelmű üzenet érkezett a pártlapon keresztül, hogy Kína miképp is támadhat vissza az Egyesült Államoknak, mintegy valóra váltva korábbi fenyegetését. Az újabb szerkesztőségi véleménycikkben a lap kétszínűséggel vádolja az amerikai kormányt, amiért az Kínát kritizálja szabálysértő kereskedelmi gyakorlata miatt, miközben ő maga masszív állami támogatást nyújt például a szójabab-termelőknek, eltorzítva ezzel a világpiaci viszonyokat.Az írás szerint az amerikai dömpingáruk mára szinte teljesen tönkretették az egykor virágzó kínai szójabab-termelést, ezért a helyi hatóságok fontos célként fogalmazták meg az ágazat védelmét. Hogy teljesen egyértelmű legyen az üzenet:- fogalmaz a cikk.Bár a lap szerkesztőségi véleménycikke nem tekinthető hivatalos bejelentésnek, valószínűleg nem véletlen, hogy pont most íródott, amikor Trump a korábban bejelentett vámok kivetését mérlegeli. A kínai vezetés pontosan tudja, hogy az ország óriási felvevőpiaca az Egyesült Államok mezőgazdasági termékeinek, ezért ebben az ágazatban erős alkupozíciója van. Hab a tortán, hogy a mezőgazdaságot célzó büntetővámok pont azoknak az államoknak okoznák a legnagyobb veszteséget, ahol Trump a legnagyobb aránnyal nyerte a választásokat, vagyis politikailag is lehetne gyengíteni az elnököt.