A kormány benyújtotta a 2017-es zárszámadást

A gazdaságpolitikai intézkedéseknek köszönhetően tavaly a GDP 4,1 százalékával nőtt a gazdaság, ami érdemben járult hozzá a költségvetési bevételek kedvező alakulásához.Kiemelték, hogy a 2016 őszén megkötött hatéves béremelési és adócsökkentési megállapodás hatásai már 2017-ben érezhetőek voltak, ugyanis az adócsökkentések ellenére a növekvő béreknek és a bővülő foglalkoztatásnak köszönhetően személyi jövedelemadóból 127,5 milliárd forinttal, míg a nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékokból 147,8 milliárd forinttal magasabb összeg folyt be az államkasszába az eredetileg tervezetthez képest.A közlemény szerint az emelkedő bérek és az adócsökkentések nyomán több pénz maradt a családoknál, ami elősegítette a háztartások fogyasztási kiadásának 4,7 százalékos bővülését.A gazdaság fehérítését célzó intézkedések - mint például az online pénztárgépek, illetve az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer (ekáer) - pedig az általános forgalmi adóból származó bevételek alakulására voltak hatással.A magyar kisvállalkozások körében két könnyített adónem vált népszerűvé, a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA), előbbinél 30 százalékkal, utóbbinál 65,7 százalékkal több bevétel érkezett az eredetileg tervezetthez viszonyítva.A kiadási oldalon a kormány otthonteremtési programját emelték ki: a lakásépítési támogatások 2017-ben 24,6 százalékkal nőttek az előző évihez képest, ahol a családi otthonteremtési kedvezményre és adó-visszatérítési támogatásra fordított összegek mintegy 80 százalékkal haladták meg a 2016-os összegeket.Arról is beszámoltak, hogy a költségvetés maradéktalanul biztosította a közszolgálatban dolgozó pedagógusok, orvosok, ápolók folytatódó béremeléseinek és a bevezetett egyéb bérintézkedéseknek a fedezetét, valamint a családtámogatások kifizetését.Az európai uniós kiadások 2571,4 milliárd forintot tettek ki, amelyek főként a gazdaság- és területfejlesztési programok megvalósulását szolgálták.Tavaly a migrációs nyomás visszaszorítása érdekében a határvédelmi feladatok ellátására a költségvetés 155,1 milliárd forintot költött, így a kormány továbbra is garantálni tudta az ország és a magyar emberek biztonságát.Tavaly a hatéves béremelési és adócsökkentési megállapodás hatására érdemi béremelkedés valósult meg, fennmaradt a költségvetés stabilitása és magasabb növekedési fokozatba kapcsolt a gazdaság. Ezért a PM bízik abban, hogy a következendő időszakban ezek a folyamatok tartósan fennmaradnak, aminek eredményeit a magyar családok és a magyar vállalkozások is érezhetik.