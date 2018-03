A lengyel kormány eleget tesz a brüsszeli kérésnek

A módosításokat a bíróságok szervezetéről szóló, valamint a legfelsőbb bíróságról szóló törvényben hajtanák végre - közölte Marek Ast képviselő. Az elsőként említett, tavaly júliusban elfogadott jogszabálybanA legfelsőbb bíróság esetében pedig egyaránt 65 évben határoznák meg a női és a férfi bírák jelenleg különböző nyugdíjkorhatárát. A vonatkozó törvényt tavaly decemberben fogadták el, ennek értelmében a legfelsőbb bíróság női tagjait 60 éves, a férfiakat pedig 65 éves korban nyugalmazták volna, az államfő viszont a szolgálati idő meghosszabbításáról dönthet az érintettek kérésére.A nők esetében a 65 éves kor nem lenne kötelező érvényű, ők - a Lengyelországban hatályos általános szabályoknak megfelelően - 60 éves korban is nyugdíjba vonulhatnak, ha így döntenek - részletezte Ast.A képviselő rámutatott: a javasolt módosítás megfelel az Európai Bizottság (EB) elvárásainak, amely az uniós szabályozást sértőnek minősítette a különböző nyugdíjkorhatárt rögzítő megoldást.Az ismertetett módosítások azokat az elvárásokat is teljesítik, amelyeket "a közvélemény egy része, valamint a bírói körök egy része" megfogalmazott - mondta Ast, hangsúlyozva, hogy a PiS alkotmányosnak tartja a jelenlegi előírásokat is.Mint közölték, a módosítások részleteit azután ismertetik, hogy a tervezetet a szejmben benyújtották.Keddi válaszlevelében Varsó elutasította azokat a fenntartásokat, amelyeket az EB egyebek között a bírósági reform ügyében tavaly decemberben elindított, 7. cikk szerinti eljárás keretében megfogalmazott, jelezve egyúttal nyitottságát a hatályos jogszabályok kiértékelésére és a további párbeszédre.Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő csütörtökön az EB elnökével, Jean-Claude Junckerrel találkozik Brüsszelben.Ez jobb megoldás lenne, mint az eljárás szavazati úton való lezárása, annak ellenére is, hogy diplomáciai források szerint Varsó legalább hat uniós tagállam támogatását tudhatja maga mögött - vélte a lap.