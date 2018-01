A lengyeleknek eszük ágában sincs bevezetni az eurót

Nem gondolom, hogy az eurózóna jelenleg optimális valutaövezet lenne, ezért a kormány jelenleg nem is foglalkozik a belépés kérdésével

A lengyel miniszterelnök szavai egybecsengenek a magyar kormány és a jegybank véleményével, itthon az MNB éppen tavaly ősszel tett közzé egy friss véleményt arról, milyen további konvergencia-folyamatokra lenne szükség az euró sikeres bevezetéséhez. Vagyis úgy tűnik, hogy ezen a fronton is formálódik egy kisebb egység a visegrádi országok között, bár Szlovákia már eurózóna-tag.

A lengyel kormányfő szavai nem okoztak meglepetést, a piaci szakértők jelenleg nem számítanak arra, hogy a három közép-európai ország (Lengyelország, Magyarország és Csehország) 2020 előtt bármilyen eurócsatlakozási tervvel előálljanak

- mondta a Money.pl lengyel gazdasági portál kérdésére Morawiecki szerdán. A kérdés azért került elő, mert Lengyelországban egyre több közgazdász gondolja úgy, hogy a gazdaság elért egy olyan fejlettségi szintet, hogy érdemes lenne elindulni az eurózónához való csatlakozás útján. Kedden ezzel kapcsolatban nyílt levelet intéztek a miniszterelnökhöz, illetve az egyik legnagyobb lengyel napilap, a Rzeczpospolita is beállt az ügy mögé, és vezércikkben támogatta a kezdeményezést.Morawiecki korábban is úgy nyilatkozott, hogy az ország "nem rohan az eurózónába", egy másik korábbi nyilatkozatában pedig úgy fogalmazott, hogy Lengyelország 5-10 éven belül lehet kész a csatlakozásra. Jelenleg ugyanis szerinte nem csak az a gond, hogy az eurózóna nem optimális valutaövezet, hanem szerinte a lengyel gazdaság konvergenciájának is erősödnie kell még.- olvasható a Commerzbank péntek reggeli kommentárjában.